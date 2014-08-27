Павлюченкова, Макарова и Веснина вышли во второй круг US Open

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на US Open под 23-м номером, в первом круге турнира уверенно переиграла представительницу Бразилии Тельяну Перейру - 6:2, 6:0. Матч продолжался всего 57 минут.

Россиянка реализовала пять брейк-пойтов из девяти, один раз подала навылет и совершила одну двойную ошибку. В следующем раунде соревнований Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Николь Гиббз (США) - Каролин Гарсия (Франция).

Продолжает выступление на Открытом чемпионате США еще одна российская спортсменка - Екатерина Макарова. Теннисистка в первом круге за 1 час и 17 минут обыграла американку Грэйс Мин со счетом 6:4, 6:2. Россиянка не совершила ни одной двойной ошибка и четыре раза подала навылет. Следующей соперницей Макаровой станет словенка Полона Херцог.

Во второй круг американского турнира вышла и Елена Веснина, на старте соревнований переигравшая Чань Юн-Янь - 6:0, 7:5. Покидает US Open Светлана Кузнецова. Российская теннисистка проиграла в трех сетах новозеландке Марине Эракович - 6:3, 2:6, 6:7. Поединок продолжался почти 2,5 часа. Во втором круге Эракович сыграет с Весниной.

Что касается мужской сетки турнира, то отметим неудачный старт Дмитрия Турсунова, который за два часа в трех сетах уступил представителю Колумбии Алехандро Гонсалесу - 4:6, 4:6, 5:7. Гонсалес реализовал четыре брейк-пойнта из 10, 12 раз подал навылет и совершил две двойные ошибки. В следующем раунде соревнований колумбиец сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Джаред Доналдсон (США).