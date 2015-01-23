Екатерина Макарова вышла в 4-й круг Australian Open

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская теннисистка Екатерина Макарова, посеянная под 10-м номером на Australian Open, в матче третьего круга обыграла Каролину Плишкову.

Поединок, продолжавшийся 1 час 8 минут, завершился победой Макаровой в двух сетах - 6:4, 6:4. Россиянка реализовала три брейка и допустила всего одну двойную ошибку против трех у соперницы.

Чешская спортсменка активно выиграла 21 очков против 17 у Макаровой, но при этом допустила 28 невынужденных ошибок, тогда как Екатерина ошиблась 16 раз. Кроме того, каждая из теннисисток по четыре рада подала на вылет.

Следующей соперницей Макаровой будет представительница Германии Юлия Гергес, которая, в свою очередь, обыграла Люцию Градецку.