Шарапова и Макарова вышли в третий круг Australian Open

Мария Шарапова. Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, обыграла соотечественницу Александру Панову и вышла в третий круг турнира.

Поединок, длившийся 2,5 часа, завершился победой Шараповой в трех сетах - 6:1, 4:6, 7:5. Мария активно выиграла 38 очков против 20 у соперницы, реализовала 7 брейк-пойнтов и сделала 8 эйсов. При этом вторая ракетка турнира допустила 6 двойных ошибок и 51 невынужденную.

Соперницей Марии в следующем круге будет представительница Казахстана Зарина Дияс.

Кроме того, в третий круг пробилась россиянка Екатерина Макарова, которая одержала победу над Робертой Винчи. Для этого российской теннисистке хватило двух партий - 6:2, 6:4. Макарова допустила 23 невынужденные ошибки, в то время как у ее соперницы их было 29.

Следующей соперницей Екатерины станет победительница пары Каролина Плишкова – Осеан Доден.