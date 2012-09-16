Телеведущая Ангелина Вовк отмечает юбилей

Ангелина Вовк. Фото: ИТАР-ТАСС

Телеведущая Ангелина Вовк - знаменитая тетя Лина из передачи "Спокойной ночи, малыши!" - 16 сентября отмечает 70-летний юбилей.

Свой день рождения она отпразднует в Кузбассе.

Творческий вечер в честь своего юбилея Ангелина Вовк проведет 25 ноября в московском Доме кино. Мероприятие будет приурочено ко Дню матери, сообщает РИА Новости.

Ангелина Вовк – народная артистка России, ведущая на телевидении и эстраде. Она родилась 16 сентября 1942 года в городе Тулун Иркутской области, окончила актерский факультет ГИТИСа в 1965 году.

Миллионы телезрителей помнят "тетю Лину" как ведущую детских программ "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "Няня спешит на помощь". Кроме того, Ангелина Вовк выступает ведущей фестиваля "Песня года" и программы "Доброе утро, Россия!". А каждое лето она проводит детский музыкальный фестиваль "Песенка года".