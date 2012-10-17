Кинологи не обнаружили взрывчатки у здания Следственного комитета

Фото: Москва 24

На остановке общественного транспорта рядом со зданием Следственного комитета России был обнаружен подозрительный портфель. Место находки оцепили полицейские, после чего подозрительный предмет обследовали кинологи.

Взрывчатых веществ эксперты не обнаружили.

Как сообщает РИА Новости, ранее неизвестный позвонил в полицию и рассказал о взрывном устройстве на остановке.

Отметим, в настоящее время в здании Следственного комитета проходит допрос фигурантов уголовного дела по факту подготовки к массовым беспорядкам в России - Сергея Удальцова, Константина Лебедева и Леонида Развозжаева.