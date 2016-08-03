Форма поиска по сайту

03 августа 2016, 12:24

Безопасность

Бомбу на Казанском вокзале не обнаружили

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Бомбу в здании Казанского вокзала на Комсомольской площади не обнаружили, сообщает Агентство "Москва".

Вокзал работает в штатном режиме.

Ранее m24.ru сообщало, что Казанский вокзал в Москве проверяли из-за сообщения об угрозе взрыва. На месте ЧП работали сотрудники вокзала вместе с полицейскими и органами безопасности.

"Интерфакс" уточнял, что после сообщения об угрозе взрыва людей вывели из Казанского и Ленинградского вокзалов, а на месте работали оперативные службы. Всего были эвакуированы более 2 тысяч человек.

Кроме того, из-за звонка о бомбе также проверяют станции "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий метро.

телефонный терроризм Казанский вокзал угроза взрыва чп

