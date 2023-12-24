Сюрприз для гиков: что подарить фанатам умных устройств

Выбор подарка для гика – ответственное дело. Нужно посмотреть десятки обзоров, чтобы найти лучшее. Важно все: характеристики, внешний вид и даже мнение тестировщиков в интернете. Техноблогер Андрей Рассказов решил составить личный топ презентов, который подойдет как для небольшого бюджета, так и для безграничного.

Бюджетные подарки

Я не буду претендовать на звание человека, который собрал идеальную подборку. Но так как я и сам – гик, многое из списка понравится таким же, как и я. Как говорится, собирал как самому себе.

Итак, уже который год лучшим бюджетным подарком остается фитнес-браслет Xiaomi Band 8. Он стоит всего 3 000 – 4 000 рублей, а умеет очень много всего. В последней итерации у восьмерки почти безрамочный дисплей, а управление им ощущается на голову плавнее. Он по-прежнему определяет 150 вариантов занятий спортом, в нем можно плавать, следить за сном, пульсом и насыщенностью крови кислородом. Про огромное количество ремешков говорить даже нет смысла.

Еще более бюджетный подарок – умная лампочка. Я предпочитаю то, чем сам пользуюсь, – Xiaomi Yeelight Smart LED 1S (она не должна стоить дороже тысячи рублей). Ею можно управлять через умную колонку, если такая есть, ну или через приложение. Можно менять яркость света и цвет по всему спектру RGB. Есть куча эффектов вроде горения свечи или медленного затухания. В общем, если у вас уже есть умная колонка и вы хотите, чтобы она чем-то управляла в доме, – это неплохой вариант.

Ну и всегда можно подарить годовую подписку на какой-либо сервис. Часто они включают в себя не только отдельно онлайн-кинотеатр или доступ к музыке – сегодня многие подписки дают возможность и смотреть фильмы, и слушать любимые песни, и на такси выгоднее ездить, и многое-многое другое. В среднем такой подарок вам обойдется в 1 000–2 000 рублей.

Средний бюджет

Начнем с новинки – "Яндекс Станция Миди". Это новая средненькая колонка, полезная по нескольким параметрам. У нее хороший звук и сравнительно небольшие размеры. Как пользователь могу сказать, что наличие индикации – лучшее, что может быть в колонке: она показывает время, погоду, и вообще это хороший способ взаимодействия с устройством. К слову, это неплохой вариант апгрейда для близкого, если у него была версия "Мини". Стоит "Миди" сейчас около 14 000 рублей.

Еще один продукт для гика – хорошая механическая клавиатура. Лично мой претендент – Dark Project. Это приятные клавиатуры за приемлемые деньги. У них приятный звук клавиш и минималистичный дизайн. Конкретно тут я рекомендую версию KD68B – она почти без рамок и без клавиш с цифрами. К тому же у нее основание сделано из полупрозрачного пластика. Цена – 6 000–7 000 руб.

Еще один интересный гаджет – перкуссионный массажер. Это будет классный вариант порадовать человека, который, например, увлекается фитнесом. Это полезный гаджет, который помогает расслабить мышцы после тренировки за секунды. Можно обратить внимание на Picooc P1 Classic: бренд уже давно на нашем рынке и знаменит своими умными весами. Цена – 11 000–12 000 рублей.

Высокий ценовой сегмент

Наши дома становятся умнее буквально с каждым месяцем, в том числе благодаря роботам. В основном – пылесосам. Я в этом году обновился на устройство два в одном, которое и пылесосит, и моет пол, и не могу нарадоваться. Roborock S8 или S8+ – один из лучших представителей. Он пылесосит, моет, у него удобное приложение и отличные датчики. Он не врезается со всей скорости в стены и даже пощадит провода на полу. Есть обычная версия, а есть со станцией, которая сама будет очищать бак с пылью (потом надо будет просто раз в пару месяцев менять мешок для пыли, и к этому очень быстро привыкаешь). Обычная версия стоит около 50 000 рублей, а со станцией – на 15 000 рублей дороже.

Apple Watch SE (2022) – удачный подарок для владельца iPhone, если часов у него все еще нет. Они относительно бюджетные по сравнению с номерными версиями, но имеют современное железо, и их единственный недостаток – они не умеют делать ЭКГ. В остальном это отличные часы, которые долго прослужат владельцу. Стоят около 27 000 рублей в зависимости от версии.

В свою очередь, Huawei Watch GT4 – одни из лучших часов для владельцев Android-устройств. Не для всех, тут я буду транслировать свой личный опыт. Они следят за здоровьем: 150 тренировок, плавание, уведомления, ответы на звонки, музыка на часах, отличный экран, тысячи циферблатов и удобное приложение с большим количеством не только цифр, но и объяснений, что эти цифры значат. Самое главное в них – автономность. У меня они живут полторы недели от одного заряда с постоянно работающим дисплеем. Это настолько отвязывает от розетки, что я их не снимаю и ночью – наконец-то хоть кто-то следит за моим сном. Стоят 20 000 рублей.

Неограниченный бюджет

Самый очевидный подарок с неограниченным бюджетом – смартфон. Самый очевидный смартфон – iPhone 15 Pro. И именно Pro-версия, потому что стандартная 15 в этом году ничем не отличается от 14 Pro, в сущности она даже хуже (нет экрана Pro motion 120 Гц, нет дополнительной линзы в камере). Тут даже расписывать нет смысла. Главное, берите в большом ретейлере, которому доверяете, и платите картой, чтобы у вас был чек и можно было вернуть или обменять товар. Ну и последнее, что нужно знать: цвет "натуральный титан" самый универсальный – остальные очень плохо реагируют на отпечатки и сколы по краям. Цена – 130 000 рублей (версия на 256 Гб).

Чуть бюджетнее будет взять смартфон на Android. Лучший представитель в этом году – Samsung Galaxy S23 Ultra. Несмотря на то что он вышел в самом начале 2023 года, его так никто и не смог превзойти. Хотя сейчас появляются варианты 2024 линейного года, которые выглядят любопытнее. Но тут вы получаете отличный софт, большой бренд, лучший экран в индустрии и одну из лучших камер в индустрии. Цена – 93 000 рублей (версия на 256 Гб).

Но ведь не смартфонами едиными! Есть и просто любопытные устройства для гиков, которые им точно придутся по нраву.

Steam Deck OLED – новая версия портативной консоли от Steam. Это, по сути, портативный ПК, и игры там полноценные, компьютерные. Причем неважно, насколько они требовательные: благодаря мощному железу и маленькому экрану Steam Deck может запустить что угодно. А версия OLED, очевидно, имеет экран с новой технологией. Но, помимо этого, внутри много минорных обновлений, которые продлили автономность консоли и сделали ее чуточку мощнее. Короче говоря, мечта любого гика, который играет в компьютерные игры. Цена – 90 000 рублей (512 ГБ) и 100 000 рублей (1 ТБ).