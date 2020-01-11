Искусственная эмаль: ученые придумали спасение для тех, кто боится лечить зубы

Удивительно, как много научных открытий остаются незамеченными среди новостного шума. Статьи о якобы найденных на Марсе гигантских насекомых или очередном астероиде, "несущем гибель всему живому", заполняют информационное поле, а по-настоящему важные и интересные сообщения остаются в тени. Так произошло и с работой китайских технобиологов, придумавших ни много ни мало простой способ быстрого восстановления зубной эмали. Подробнее – в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.



Вообще-то зубная эмаль – это самое твердое вещество, которое можно найти в человеческом организме. И при этом расти она может только во время развития зубов. После того как зуб полностью сформировался, его клетки перестают выделять особые белки, которые, застывая, и образуют эмаль. И в этом есть какая-то вселенская несправедливость: зубы взрослого человека теряют способность к регенерации, и в результате миллионы и миллиарды людей страдают от кариеса. Единственным способом лечения, до которого додумалась медицина, долгое время оставалось механическое воздействие: больную часть зуба высверливают и заполняют образовавшееся пространство быстротвердеющими составами.

Группа китайских исследователей из Университета Чжэцзян опубликовала отчет, в котором утверждает, что изобрела способ искусственной реминерализации эмали. Согласно тексту статьи, ученые создали материал, состоящий из кластеров ионов фосфата кальция, который может быть использован для получения слоя – предшественника эмали. Проще говоря, он способен "подготовить почву" и запустить давно остановившийся процесс регенерации.

Новый материал представляет собой гелеобразную субстанцию, которую исследователи нанесли на человеческие зубы (материал для эксперимента пришлось запросить у местной стоматологической клиники). Содержащиеся в составе наноразмерные кристаллы очень быстро вросли в естественную эмаль, всего за двое суток образовав твердый слой толщиной 2,8 микрона, причем отличить его от настоящей эмали было невозможно.

Это, конечно, далеко не полная победа. Настоящий эмалевый слой человеческого зуба должен быть в несколько сотен раз толще, но исследователи утверждают, что для достижения нужного результата необходимо просто наносить новые слои столько раз, сколько потребуется. Биологи продолжают проводить эксперименты, поскольку любая новая технология требует тщательной проверки. Процесс этот не очень быстрый – испытания на живых зубах, растущих в организмах людей-добровольцев, начнутся только через пару лет.

Существует статистика, согласно которой дантисты и стоматологи составляют подавляющее большинство всех докторов на планете (исключая средний медицинский персонал). И в этом нет ничего удивительного, ведь, по той же статистике, более 90% населения Земли страдает болезнями зубов. Что станет с этой армией врачей, если китайские биологи докажут состоятельность своего открытия?

Вполне возможно, что новый метод будет применяться только в клиниках, тогда стоматологи не останутся без работы. Но если окажется, что регенерирующий состав можно будет просто добавлять в зубную пасту, то человечество перестанет нуждаться в услугах дантистов. Похоже, назревают серьезные сдвиги на рынке труда медицинских работников.

Хотя...