"Друзья на карте": три главных плюса одной из самых обсуждаемых функций

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Среди столичных пользователей набирает популярность функция "Друзья на карте" геосервиса 2ГИС. Редакция Москвы 24 протестировала новинку и выяснила, как она помогает оставаться на связи с близкими, коллегами и для кого она может быть полезна.

Что за функция?

"Друзья на карте" – это функция 2ГИС, которая позволяет видеть местоположение близких в режиме реального времени. Чтобы воспользоваться ей, достаточно добавить пользователя в друзья в приложении: можно поделиться ссылкой на свой профиль или отправить приглашение через телефонную книгу или соцсети.

Как только человек появится у вас на карте, вы сможете видеть, где он находится, а в некоторых локациях приложение подскажет его статус. В частности, иконка "тарелки с едой" покажет, что он в кафе или ресторане, а "дерева" – в парке. Если же добавить в приложение адреса дома и работы, другие пользователи будут видеть значки "домика" и "портфеля". Когда друг в пути, можно увидеть скорость его движения, а при условии, что он использует навигатор 2ГИС, – маршрут и время прибытия на место.

Помимо локации, приложение помогает близким оставаться на связи: с помощью функции геофенсинга оно сообщает, что человек прибыл в заранее внесенный в настройки пункт назначения – например, домой, в школу или на работу. Теперь половина редакции Москвы 24 получает пуш-уведомления, когда, например, супруг или супруга доехали до офиса, а ребенок вернулся с прогулки домой.

Обмен данными, в свою очередь, ведется только по взаимному согласию – после добавления друг друга в друзья. А в любой момент у пользователя есть возможность стать невидимым – как на время, так и вообще навсегда. Также можно выбрать, для кого отключить геолокацию: для одного человека или сразу для всех.

И дома, и на работе, и на встрече с друзьями

За неделю в редакции Москвы 24 убедились, что "Друзья на карте" могут пригодить практически в любых ситуациях. Чаще всего мы заглядывали в приложение, чтобы знать, где находятся дети. Подключив геофенсинг, родители спокойно берут в руки телефон и видят уведомление, что ребенок, например, добрался до секции или точно вернулся домой из школы – не нужно звонить или просить написать.

Приложение сообщит, если рядом с вами оказался кто-то из знакомых. Друг одного из редакторов тоже установил себе "Друзей на карте", и через пару дней, просто гуляя по городу, редактор получил пуш-уведомление: знакомый находится совсем недалеко. В тот же момент они договорились встретиться, причем искать друг друга даже не пришлось – приложение само выстроило кратчайший маршрут.

Плюс у сотрудников появился новый способ планировать летучки и обсуждать деловые вопросы: по картам видно, сколько времени займут маршруты коллег и во сколько они приедут на место. А не выходя из приложения, можно перейти в чат и попросить кого-то по дороге купить всем кофе. Кстати, если писать сообщение нет времени, понадобится всего один клик, чтобы отправить эмодзи в виде стаканчика.

"Друзья на карте" могут сильно упростить жизнь и сэкономить время: не надо никому звонить по пустякам или переживать за близких, если они не берут трубку – нужно всего лишь взглянуть на карту. А еще можно шутить, предупреждать о погоде или ненавязчиво напоминать о себе с помощью эмодзи. Провести эксперимент всего функционала вместе со своими родными можно, скачав свежую версию 2ГИС.

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