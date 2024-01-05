Проба пера: почему все больше брендов электроники хотят выпускать автомобили

Электромобили захватывают мир, и это хорошо. Однако сейчас их пытаются сделать даже те бренды, которые вообще никакого отношения к авторынку не имеют. К примеру, собственные разработки анонсировали такие компании, как Sony, Xiaomi, Huawei, и еще полдюжины брендов. Зачем им это нужно, попытался разобраться технообозреватель Москвы 24 Андрей Рассказов.



В 2023 году впервые в истории самой продаваемой моделью автомобиля в мире стал электрокар. В первом квартале такой чести удостоилась Tesla Model Y. Причем она обошла даже те модели, стоят гораздо дешевле. Более того, в США объем продаж электромобилей в первом полугодии 2023-го увеличился на 50% и достиг отметки почти в 558 тысяч штук. Судя по всему, в мире все больше присматриваются к машинам, которые нужно заряжать от сети.

Россия по количеству проданных электромобилей пока догоняет, однако рынок стремительно прогрессирует. По данным агентства "Автостат", за 10 месяцев 2023 года в стране было куплено примерно 10,5 тысячи таких машин. Это в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегмент электрокаров так быстро развивается, что попробовать себя в нем решили даже те бренды, которые раньше не имели к производству авто вообще никакого отношения. К примеру, компания Xiaomi представила свою первую модель – SU7.

Это седан с привлекательным дизайном, по своим габаритам он почти идентичен Tesla. Выпускаться SU7 будет в двух версиях. Базовая модель – с задним приводом и электрической установкой в 300 лошадиных сил – будет разгоняться до 210 километров в час. Более продвинутая – полноприводная с 673-сильным двигателем – до 265. До 100 километров в час этот электрокар разгоняется за впечатляющие 2,78 секунды.

По данным СМИ, на одной зарядке SU7 сможет проехать порядка 800 километров – отличные характеристики для батарей, запаса которой хватит примерно на неделю активной езды по городу. В продажу автомобиль от Xiaomi должен поступить в феврале 2024 года, но их цена пока неизвестна. По прогнозам аналитиков, стоимость SU7 составит от 190 до 300 тысяч юаней – это примерно 2,4–3,8 миллиона рублей.

Еще один новый игрок на рынке электрокаров – компания Sony, которая объединилась с автогигантом Honda ради создания бренда Afeela. Однако пока концепт этой машины ездит не по дорогам, а по стендам мероприятий и выставок. Разработчики обещают, что Afeela будет автомобилем с невообразимой вычислительной мощностью. Правда, в полной мере она понадобится сильно позже для автопилота, чтобы он быстро принимал решения на дороге.



По данным СМИ, заказы на первую модель начнут принимать только в первой половине 2025 года. Поставки машин в США намечены только на весну 2026-го. Партнерство с известным автомобильным брендом дает надежду, что в конечном итоге у создателей все получится.

Еще одна разработка на этом поле – Aito M5, которую бренд Huawei делает в партнерстве с компанией Seres. Однако это не электрокар в чистом виде, а гибрид, но и он подготовлен для частичного автопилота. Разгоняется этот автомобиль до 210 километров в час, а суммарный запас хода равен 1200 километров.

Так зачем же бренды, которые почти всю жизнь занимались электроникой, решили вкладываться в автомобилестроение?

На мой взгляд, у них есть неоспоримое преимущество: они прекрасно умеют делать батареи. Например, компания Honor в своем самом тонком складном смартфоне V Purse разместила целых два аккумулятора размером чуть толще банковской карты. При этом их емкость составлять внушительные для такого размера 4500 мАч. Если применить такие технологии в электромобилях, это будет если не революция, то как минимум большой шаг вперед.

А что если все современные лимиты дальности электромобилей получится увеличить вдвое? И чтобы батареи не теряли свою емкость на протяжении десятилетий! Именно в этом направлении рынок электрокаров способны изменить достижения современных производителей техники.

А видели ли вы мультимедийную систему, которая работала бы так же хорошо, как современный флагманский смартфон? К сожалению, у многих производителей машин с этим есть определенные трудности. Изготовители смартфонов и другой техники вполне способны решить и эту задачу.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Не стоит сбрасывать со счетов и бизнес-составляющую. Тот же бренд Xiaomi уже делает как привычные для них смартфоны, планшеты, наушники и телевизоры, так и обувь, и даже туалетную бумагу. Разумеется, они хотят максимально замкнуть собственную экосистему в максимальном количестве сфер жизни человека. Плюс ко всему владелец будет видеть рекламу чего-либо не только в приложении на телефоне, но еще и на экране электромобиля – а это дополнительная прибыль.

Наверняка найдется еще десяток причин, по которым некогда далекие от производства авто компании решаются на разработку собственных машин. Но какие бы у них ни были мотивы, для нас с вами это значит лишь следующее – увеличение конкуренции, ускорение инноваций и производства. А как итог, электромобили станут лучше, эффективнее и, главное, дешевле.