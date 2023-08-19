Бюджетные флагманы: топ смартфонов до 20 тысяч рублей

Что делать, если бюджет ограничен, а новый смартфон нужен уже сейчас? Причем такой, который будет выполнять нужные в современной жизни функции без всяких проблем. Для таких ситуаций производители гаджетов сделали ряд интересных моделей. Техноблогер Андрей Рассказов собрал топ из любопытных смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей.

Realme 10

У самой топовой версии этого смартфона 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт – встроенной. Батарея на 4 500 мАч, что можно назвать очень достойным показателем. В смартфоне стоит процессор MediaTek Helio G99 – пожалуй, лучший в этой ценовой категории. Экран – 6,4 дюйма с разрешением Full HD и частотой обновления в 90 Гц. Для 2023 года это достойные характеристики.

Камера тут всего одна – на 50 мегапикселей, второй глазок служит для анализа глубины кадра. Владельцам я бы посоветовал включать алгоритмическое улучшение фото. Тогда камера работает фактически на автомате: сама выберет портретную съемку, разукрасит пейзаж или включит ночной режим, если света будет мало. Это идеально для тех, кто не привык нажимать на десятки пунктов меню.

Но главное тут – современный дизайн: в руках такой аппарат не будет выглядеть устаревшим еще несколько лет. Экран практически безрамочный, с вырезом под фронтальную камеру. Этот нюанс тоже придает смартфону современный внешний вид.

Цена: от 17 000 рублей.

Xiaomi Poco M5

В топовой версии этой модели чуть меньше памяти, чем у предшественника: 6 гигабайт – оперативной и 128 – встроенной. Вместо AMOLED-матрицы здесь стоит дисплей с технологией IPS, поэтому чистых черных и ярких цветов вы не получите.

В остальном же характеристики экрана примерно те же, что и у Realme 10: размер в 6,5 дюйма, Full HD и частота обновления в 90 Гц. Батарея при этом чуть больше – 5 000 мАч. Процессор и камера на 50 мегапикселей тут такие же, как и у предыдущей модели. И пусть вас не обманывает количество линз на задней крышке – объектив тут всего один.

Если Poco M5 немного и проигрывает в характеристиках Realme 10, то совершенно точно не уступает ему во внешности. На мой вкус, особенно ярко и интересно он выглядит в желтом цвете.

Цена: от 17 000 рублей.

Vivo V25e

Vivo – далеко не маленький игрок на нашем и мировом рынках. В V25e тоже стоит процессор MediaTek Helio G99 (как видите, это популярный чип в бюджетном сегменте). В продаже можно найти версию с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами – встроенной. Экран размером в 6,4 дюйма, AMOLED-матрица, частота обновления – 90 Гц. Емкость батареи опять же очень достойная – 4 500 мАч.

Главное отличие от предыдущих моделей – в основной камере: здесь стоит объектив на 64 мегапикселя. Кроме того, специалисты Vivo потрудились над вспышкой – она круглая и гораздо ярче конкурентов. Я видел распечатанные на бумаге снимки из студии, сделанные на этот аппарат, и могу точно сказать: есть повод приятно удивиться.

В плане дизайна интереснее всего, на мой взгляд, выглядит модель в желтом оттенке. Пожалуй, главный недостаток внешнего вида V25e – его фронтальная часть. Рамки вокруг дисплея большие, а вырез под фронтальную камеру сделан в виде капли. Оба этих фактора "старят" смартфон.

Цена: от 18 500 рублей.

Redmi Note 12 4G

Этот смартфон долгое время остается одним из лучших на рынке по соотношению цена/качество. При этом замечу, что здесь мы рассматриваем упрощенную версию. В названии основной модели в России есть приставка Pro, имейте это в виду.

В Redmi Note 12 4G стоит процессор Qualcomm Snapdragon 685 – прекрасный вариант в бюджетном сегменте. В продаже есть модели только на 128 гигабайт встроенной памяти. При этом по оперативке существуют варианты на 4, 6 или 8 гигабайт. Не советую брать смартфон с наименьшим показателем – для сегодняшних задач гаджетов этого уже маловато. Но 8 уже как-то много, так как современные смартфоны используют максимум 3 гигабайта. Больше оперативной памяти расходуется в редких случаях. Так что мой личный оптимальный выбор – версия с 6 гигабайтами.

Батарея на 5 000 мАч – идеально. У смартфона экран 6,6 дюйма, AMOLED-матрица, разрешение Full HD+ и частота обновления в 120 Гц. Я тестировал этот смартфон и могу сказать, что дисплей действительно хорош.

В Redmi Note 12 4G есть основная камера на 50 мегапикселей, и впервые в топе у нас модель со вторым объективом – сверхширокоугольным, на 8 мегапикселей. С учетом этого фактора, а также хорошей матрицы и высокой частоты обновления дисплея это, возможно, один из самых интересных вариантов на рынке.

Цена: от 13 500 рублей.

Tecno Pova 5

Еще один аппарат, который мне удалось протестировать лично. В Pova 5 стоит уже знакомый нам процессор MediaTek Helio G99. Это дает ту же производительность, что и у более дорогих смартфонов из нашего списка. Экран получил размер в 6,5 дюйма и частоту обновления в 120 Гц. Но здесь стоит матрица IPS, а не AMOLED, что сильно бросается в глаза.

Основная камера в Pova 5 одна, на 50 мегапикселей, но к качеству снимков здесь возникают некоторые вопросы. Многие компании за годы работы создали собственные алгоритмы обработки снимков, благодаря чему сформировали их собственный стиль. Здесь же, по моим личным ощущениям, никаких прорывов нет: производитель использует стандартные инструменты для операционной системы Android и процессора MediaTek Helio G99. Поэтому уникальной работы от камеры ждать не стоит.

Зато эта модель обходит конкурентов за счет продолжительности работы без подзарядки. Здесь стоит батарея аж на 6 000 мАч, что превращает смартфон в настоящего долгожителя.

Цена: от 15 000 рублей.

Xiaomi Redmi 12C

Единственный смартфон в нашем списке, который стоит дешевле 10 тысяч рублей. Здесь стоит неплохой процессор MediaTek Helio G85, у него 64 гигабайта встроенной памяти и 4 – оперативной. Экран большой – 6,7 дюйма, но с матрицей IPS и разрешением формата HD. Поэтому чудес от дисплея ждать здесь явно не стоит.

Камера на 50 мегапикселей, но с сенсором более скромных возможностей, чем у предыдущих аппаратов из топа. При этом приятно удивит хорошая емкость батареи на 5 000 мАч.

Если говорить честно, эта модель исключительно для звонков, социальных сетей, мессенджеров и непритязательных игр. Однако у него есть определенный запас прочности, который позволит оставаться на связи с комфортом, пока не появится возможность купить смартфон подороже.

Цена: от 8 000 рублей.



