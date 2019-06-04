Главные новинки Computex 2019

Наш обозреватель Дмитрий Бевза отыскал несколько захватывающих новинок среди тысяч экспонатов Computex-2019 – крупнейшей технологической выставки восточного полушария.

Фото: Дмитрий Бевза

Вообще, главную компьютерную выставку мира, проходящую каждый год в конце мая-начале июня на Тайване, можно разделить на три части:

Новые устройства от А-брендов (самая интересная часть выставки)

Новинки от Intel, AMD, NVDIA, Qualcomm, Mediatek и других производителей компонентов – тех частей наших устройств, которые мы не видим, но которые обеспечивают эффективную работу

Площадка и конкурс стартапов InnoVEX (как обычно, на большой выставке было представлено много стартапов, где среди массы однотипных и малоперспективных проектов всегда попадаются "жемчужины" – действительно интересные продукты и решения)

Самое интересное и полезное с точки зрения обычного пользователя показывают ведущие мировые бренды, но мы коротко упомянем и остальные две части выставки. Тем более что в этот раз мы нашли там довольно любопытные экспонаты.

На Сomputex 2019 главным именинником была тайваньская Asus. Компания в этом году отмечает 30-летие и на своей, можно сказать, "домашней" выставке решила показать, "кто в доме хозяин", арендовав самые большие пространства и подготовив максимальное количество новинок. По числу представленных устройств в этом году c Asus никто сравниться не мог. Мы выбрали три девайса которые, по нашему мнению, могут заинтересовать российских пользователей.

Asus ZenBook Pro Duo – ноутбук с двумя экранами. И в целом самый интересный девайс, который мы увидели на Сomputex. Два экрана – это не шутка. Первый экран расположен в привычном для всех месте, а вот второй – за клавиатурой. На дополнительном экране можно размещать окна приложений, панели инструментов, да и вообще все что угодно.

Фото: Дмитрий Бевза

ZenBook Pro Duo представлен в двух версиях – 15.6 и 14 дюймов. 15-дюймовая версия оснащена OLED-дисплеем разрешением 3840×1440. Дополнительный экран (ScreenPad Plus) – 14 дюймов. Компонентная база ZenBook Pro Duo – это самая топовая начинка 2019 года: восьмиядерный Intel Core i9-9980HK 2,4–5 ГГц или шестиядерный i7-9750H 2,6–4,6 ГГц, видеоадаптер – NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Гб, накопитель – 256/512/1024 Гб, оперативная память – до 32 Гб. Емкость аккумулятора – 71 Вт*ч. Толщина – 24 миллиметра, вес – два с половиной килограмма.

14-дюймовая модель имеет менее хардкорное "железо", но зато она компактнее и легче: 19 миллиметров – толщина, вес – 1,8 килограмма.

Для чего такой ноутбук нужен? В целом для всего. Он подходит для использования в любой области – от создания контента любого типа и решения бизнес-задач до развлечений и игр. Это универсальный девайс топ-класса. Единственный сценарий, где ZenBook Pro Duo не очень убедителен, – это работа в дороге. Печатать, держа его на коленях, неудобно, так как в силу особенностей конструкции кисти рук нельзя положить на корпус ноутбука. Но в целом это машинка-зверь. Цену на нее не объявили, но, скорее всего, она тоже будет "зверской".

Другая серия ноутбуков от Asus – это линейка VivoBook, а именно S14 и S15. Эти относительно демократичные ноутбуки Asus оснастила сенсорным экраном-тачпадом диагональю 5,65 дюйма. Тачпад немного напоминает дисплей смартфона, и на нем можно размещать иконки приложений, хоткеи и другие инструменты. VivoBook не такие эффектные, как ZenBook Pro Duo, но то, что "рабочие лошадки" оснастили таким необычным аксессуаром, как тачпад-дисплей, впечатляет.

Фото: Дмитрий Бевза

Ну и последний экспонат от Asus, о котором хотелось бы рассказать, – это гарнитура (наушники) RoG Theta Electret.

Фото: Дмитрий Бевза

ROG Theta Electret оснащен традиционным разъемом в три с половиной миллиметра, системой шумоподавления, но главное – в них стоят громкоговорители нового типа, состоящие из полимерной пленки, которая удерживается магнитами и помещается между двумя пластинами. Такой тип громкоговорителя обеспечивает значительно меньше искажения, чем обычные динамические драйверы на средних и высоких частотах, очень высокую точность и детализацию звука. Но это еще не все. Для полноценного воспроизведения низких частот ROG Theta Electret имеют дополнительные динамические драйверы. Такая гибридная конструкция делает эту гарнитуру подходящей как для игр, так и для прослушивания музыки. В общем очень любопытная штука

Отметим также классный ноутбук-планшет Dell XPS 13 2in1, точнее, его новую версию.

Cерия Dell XPS 13 вообще одна из самых лучших в линейке ноутбуков Dell, а обновленный XPS 13 2-в-1, представленный на Computex 2019, выглядит как образцовое устройство (два в одном). Он оснащается новейшими процессорами Intel (Ice Lake 10 поколения), большой клавиатурой и большим тачпадом, а также дисплеем с поддержкой разрешения 4K. Время автономной работы заявлено до 16 часов. Есть Bluetooth 5.0 и поддержка Wi-Fi 6.

Переходя к производителям компонентов и процессоров, стоит отметить коллаборацию Qualcomm и Lenovo в разработке Project Limitless – ПК с поддержкой 5G. Это еще концепт, но он показывает, что, может быть, уже скоро мы увидим ноутбуки с процессорами от Qualcomm и модемами 5G (Qualcomm – крупнейший в мире производитель процессоров для смартфонов хочет прийти и на рынок ПК).

В показанном на Сomputex ноутбуке используется процессор Snapdragon 8cx компании Qualcomm в сочетании с модемом Snapdragon x55 5G со скоростью передачи 7 Гбит/с. Вообще сама концепция Project Limitless подразумевает, что ноутбук будет работать несколько дней от одной зарядки, при этом оставаясь постоянно подключенным к интернету. Даже когда спит. Обновление всех приложений и синхронизация мессенджеров и почты при этом происходит даже в спящем режиме. То есть концепция работы такого ноутбука максимально приближена к смартфонной.

Если перейти к стартапам, то нам очень понравилась идея датского PurCity. Это способ очистки воздуха, легко интегрируемый в фасад любого (нового или уже существующего) здания, а за счет этого превращаемый в крупномасштабные системы очистки.

Система называется GapS и состоит из прозрачных промышленных фасадных панелей. С помощью естественной циркуляции загрязненный уличный воздух всасывается в стеновые панели на основе нанотехнологий, которые удаляют такие токсичные газы, как SOx, NOx, VOCs и углекислый газ. GapS – это решение для "умных городов", точнее, для больших мегаполисов, где есть проблемы с чистым воздухом (а они есть во всех крупных городах мира). Насколько эффективно и экономически оправданно такое решение, пока еще не понятно, но сама идея превратить городские здания в систему очистки воздуха выглядит интересно.

Интересным нам показался и карманный девайс Fitrus Plus от корейского стартапа OSD.

Эта компания разрабатывает аппаратное и программное обеспечение для удаленного мониторинга состояния здоровья. В небольшом устройстве используется анализ биоэлектрического сопротивления (BIA) вместе с другими датчиками для измерения и анализа восьми различных данных о ежедневном состоянии здоровья. Он отслеживает и показывает результаты с помощью мобильного приложения, а также анализирует их и выдает рекомендации. Устройство может измерять процент жира в организме, мышечную массу, основной обмен веществ (BMR), индекс массы тела, количество воды в организме, частоту сердечных сокращений, температуру тела, индекс стресса, потребление калорий и ежедневную активность.

Это комплексное решение для удаленного измерения, сбора, хранения информации о состоянии здоровья помогает вести более здоровый образ жизни.