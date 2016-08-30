Олег Табаков: "Наконец и мы уже споем"

30 августа в МХТ имени Чехова состоялся сбор труппы.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Олег Табаков превращает этот ежегодный церемониал встреч в спектакль одного актера. Это не совсем традиционное повествование о планах на сезон, хотя и им художественный руководитель уделил внимание. Вместо голых названий – байки, шутки и песня "Я люблю тебя жизнь". Самоиронии Олегу Павловичу не занимать. Самые главные свои установки худрука он искусно прячет за фразами, которые вызывают у верных ему актеров и режиссеров улыбку и умиление. Говоря о новых премьерах, Табаков четко сформулировал свои творческие позиции: "Не сильно оглядываясь назад, попробую смотреть в будущее".

Также худрук не без удовольствия заметил: "Уж чем мы избалованы, так это заполняемостью зрительного зала. Остальное – наше трезвое отношение к собственным успехам". Первый месяц 119-го сезона для труппы МХТ станет проверкой на прочностью: коллектив сыграет спектакль в жанре мюзикла – "Гордость и предубеждение". "Наконец и мы уже запоем! На Большой сцене не так часто появляются такие проекты. Мы не собираемся устраивать соревнование с Бродвеем. Культура этого жанра выросла в Англии и достигла самых высоких результатов. Мы только предпримем попытку", – отметил Табаков. Ставит музыкальную версию романа Джейн Остин режиссер Алексей Франдетти, который сам создал русскоязычную версию текста для спектакля.

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В пространстве Малой сцены появятся целых два спектакля отошедшего от театральных дел Константина Богомолова (занимается съемками). Материалом для первой работы послужит пьеса родителя интеллектуальной комедии Вуди Аллена – "Централ Парк Вест". Вторая – мрачная сказка Евгения Шварца, написанная во время эвакуации в 40-х – "Дракон" (единственную экранизацию этого произведения осуществил в 1988 году Марк Захаров; главные роли сыграли Олег Янковский и Александр Абдулов). Говоря о планах Богомолова, Табаков выразил надежду, что режиссер найдет и для него "рольку".

Оглашение предстоящей работы этого мастера труппа приветствовала самыми громкими одобрительными аплодисментами: МХТ ведет переговоры с Юрием Бутусовым. В 2009-м здесь вышел его "Иванов", еще раньше – "Гамлет" с Константином Хабенским, Михаилом Пореченковым, Михаилом Трухным. Худрук пока не смог дать никакой конкретики по названию будущей премьеры, но сам факт, что столичных театралов ждет несколько спектаклей руководителя Театра имени Ленсовета в этом сезоне – новость оптимистичная (Бутусов также ставит вместе с актерами Евгения Писарева "Барабаны в ночи" по Брехту).

Евгений Гришковец возвращается в МХТ. На Малой сцене появится его спектакль "Весы". Восходящая звезда Александр Молочников продолжит свои режиссерские эксперименты на историческую тему – после "19.14" он ставит "19.17". Как следует из названия, речь пойдет об одном из переломных для российской истории периодов революционного коллапса. Завершит череду премьер спектакль Дениса Азарова "Старуха" по Хармсу. Московский зритель увидит его в мае 2017 года.