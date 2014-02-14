Народный артист Александр Коршунов возглавит театр "Сфера"

Александр Коршунов. Фото: ИТАР-ТАСС

Актер театра и кино, народный артист России Александр Коршунов принял предложение столичного департамента культуры возглавить драматический театр "Сфера". Пост руководителя театра вакантен с 17 июля 2013 года в связи со смертью основателя и бессменного худрука "Сферы" Екатерины Еланской.

"В настоящее время ведутся согласования по утверждению Александра Викторовича в должности главного режиссера", - сообщили в театре.

Александр Коршунов родился 11 февраля 1954 года в семье актера Виктора Коршунова (с 1985 по 2009 – директор Малого театра) и Екатерины Еланской. Окончил Школу-студию МХАТ, до 1983 года работал в труппе Нового драматического театра. С 1981 года играет в театре "Сфера". Также является актером Малого театра.

Зрителям Александр Коршунов знаком по фильма "Возвращение Мухтара", "Голубка", "Петя по дороге в Царствие Небесное".