Детский weekend: скандинавские сказки, народные танцы и настольные игры

Фото: m24.ru
В библиотеке ЮЗАО прочтут скандинавские и немецкие сказки, в парке искусств МУЗЕОН станцуют русские народные танцы, а в районе Измайлово организуют фестиваль настольных игр. О том, как провести выходные с ребенком, читайте в материале сетевого издания M24.ru.
Читаем скандинавские сказки
Фото: m24.ru
Маленьким книгочеям будет интересно на фестивале "Мир на связи", который пройдет в рамках цикла детских литературных фестивалей #Насвязи. Это и другие мероприятия проведут в библиотеках ЮЗАО.
Посетителям "Мира на связи" расскажут о бестселлерах скандинавской, французской, немецкой и американской детской литературы, которые недавно вышли на русском языке.
На фестивале можно будет пообщаться с Анной Шур - переводчиком подростковой антиутопии Лоис Лоури "Дающий". Состоятся встречи с Татьяной Воронкиной, открывшей русскому читателю венгерских детских классиков Пала Бекеша и Еву Яниковски, и с Диной Крупской, пересказавшей повести английской писательницы Энн Файн про кота-убийцу Таффи и его хозяев.
Понравившиеся книжки можно купить на выставке-ярмарке.
Когда: 25 октября в 11.00
Билет: бесплатно
Танцуем татарские танцы
Фото: m24.ru
Познакомиться с культурой различных народов, проживающих на территории нашей страны, можно на московском молодежном фестивале "Я люблю Россию". Детей и их родителей научат танцевать русские, татарские, кавказские и казачьи танцы.
А еще организаторы обещают концерты, мастер-классы от известных художников, кулинаров и специалистов в области художественно-декоративного и прикладного искусства.
Когда: 25 октября
Билеты: бесплатно
Играем в настольные игры
Фото: m24.ru
На фестивале настольных игр "Ролекон – 2014" расскажут об игровых новинках. Здесь будут играть, сражаться в настольных турнирах и общаться с единомышленниками. Кстати, дети смогут вжиться в образ героя любой игры.
Тем, кто не знаком с правилами той или иной игры, помогут кураторы фестиваля.
Когда: 25 и 26 октября в 12.00
Билеты: 750 рублей – один день, 1200 рублей – 2 дня
Гуляем по старой Москве
Фото: m24.ru
Улицы старой Москвы всегда притягивают своей красотой. Во время экскурсии "Путешествие молодого дворянина" дети и взрослые узнают, как жили в первопрестольной в XIX веке, чем занимались в свободное время, как одевались и где любили гулять.
Участники экскурсии побывают в доме, который в свое время часто посещал Александр Сергеевич Пушкин, а еще узнают, где нашел временное пристанище Петр Ильич Чайковский.
Экскурсия рассчитана на детей от 8 лет.
Когда: 25 и 26 октября в 12.00 и в 15.00
Билет: 600 рублей; абонемент на пять прогулок – 2000 рублей
Рисуем мультфильмы и шьем платья
Фото: m24.ru
В детском клубе "Живой дом" девочки и мальчики не будут сидеть без дела. Они научатся шить кукольные платья, лепить глиняные горшки, рисовать мультфильмы и мастерить авторские книги.
Родителям тоже не удастся заскучать. Они выпьют чая и поделятся друг с другом веселыми семейными историями.
Когда: 25 и 26 октября
Билет: абонемент на четыре занятия в месяц - 4000 рублей. Пробное занятие – 1500 рублей.