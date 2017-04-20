"Москва онлайн" покажет праздник танца в ЗИЛе

27 апреля в Культурном центре ЗИЛ состоится праздник танца. Проведут его участники коллектива "Карнавал". Группы младшего и среднего возраста представят номера, поставленные на современную, классическую, джазовую и фольклорную музыку. Самым молодым танцорам всего 3-4 года. Коллектив "Карнавал" создан Сергеем и Ириной Афутиными в 1992 году. В своих номерах они смешивают различные стили и направления от бального танца до хип-хопа. Танцоры с успехом выступают на центральных концертных площадках городов России и мира. За годы творческой деятельности коллектив успел дать концерты в Италии, Франции, Турции, Германии и других странах.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 27 апреля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.