Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля 2017, 18:17

Культура

"Москва онлайн" покажет праздник танца в ЗИЛе

27 апреля в Культурном центре ЗИЛ состоится праздник танца. Проведут его участники коллектива "Карнавал". Группы младшего и среднего возраста представят номера, поставленные на современную, классическую, джазовую и фольклорную музыку. Самым молодым танцорам всего 3-4 года. Коллектив "Карнавал" создан Сергеем и Ириной Афутиными в 1992 году. В своих номерах они смешивают различные стили и направления от бального танца до хип-хопа. Танцоры с успехом выступают на центральных концертных площадках городов России и мира. За годы творческой деятельности коллектив успел дать концерты в Италии, Франции, Турции, Германии и других странах.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 27 апреля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
танцы Культурный центр ЗИЛ танцоры прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: спектакли смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика