15 октября 2015, 13:45

Культура

Школа танцев DRIVE DANCE привозит в Москву лондонских хореографов

Фото: instagram.com/drivedance_moscow

Школа танцев DRIVE DANCE открывает осеннюю сессию мастер-классов знаменитых лондонских хореографов, которые приедут в Москву на 2,5 месяца.

В этот раз в столицу пригласили Джо Ханта, Кенджи Мацунага и Микки Фрома, которые работали с Мадонной, Шакирой, Бейонсе, Джанет Джексон, Бритни Спирс и the Pussy Cat Dolls, а также вели уроки в легендарных лондонских школах Pineapple и Studio-68.

В этот раз учеников ждет микс таких танцевальных направлений, как балет, контемпорари, джаз-фанк и хип-хоп. Программа создана специально для непрофессионалов, поэтому танцевать научат всех, даже с нуля. Для новичков создадут группы на платной основе. Для профессионалов открыты бесплатные группы.

