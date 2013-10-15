В Центре Мейерхольда поставят спектакль без звука и костюмов

Фото: meyerhold.ru

22 и 23 октября в Центре Мейерхольда состоится премьера пьесы Людмилы Петрушевской "Танго-квадрат", написанная по просьбе художника и режиссера Федора Павлова-Андреевича как ответ сценарию немецкого кинорежиссера Райнера Фассбиндера "Горькие слезы Петры Фон Кант".

Павлов-Андреевич показал Людмиле Петрушевской сценарий Фассбиндера в 2005 году. Сценарий ей не понравился, но пьесу она написала. В результате возник спектакль, в котором играют четыре актрисы, но нет ни одной пары рук, ни одного записанного звука, почти нет костюмов и нет настоящего театрального света.

Актрисы "разговаривают" ногами, при этом все четыре женщины помещены в неудобную инсталляцию - у актеров поочередно отнимаются мешающие им конечности. Фраза поэта Эзры Паунда "Неподвижность – это великое чудовище" является ключом к постановке.

Сама пьеса посвящена любви матери и дочери, которую все часто путают с другими типами любви. В данной постановке речь идет о женщине с четырьмя телами, которая сражается, танцует и, в конце концов, агонизирует.

Начало – в 19.00, стоимость билетов - от 300 рублей.