LIVE из GallaDance: тысяча танцоров установит мировой рекорд

Фото: facebook.com/galladanceclub

15 июля в танцевальном клубе GallaDance ЦМТ состоится 15-часовой танцевальный мастер-класс. Клубы GallaDance к своему 15-летию решили установить мировой рекорд и второй раз войти в мировую историю. Впервые клубы занесли в книгу рекордов Гиннеса за проведение самого массового урока танца 22 июля 2007 года.

В качестве учеников выступят звезды кино и шоу-бизнеса, а также члены клубов GallaDance. На паркет выйдут Софико Шеварднадзе, Алсу, Ева Польна, Валдис Пельш и другие знаменитости.

Вы можете принять участие в громком событии и научиться танцевать в самых разных стилях, не выходя из дома. Для этого нужно одеться поудобнее и зайти на эту страницу или на сайт Москва онлайн в любое время в течение дня. Ниже смотрите расписание трансляций и имена преподавателей:

14.00 – 15.00 Zumba® (Виктория Зеликова);

Zumba® (Виктория Зеликова); 15.00 – 16.00 American Smooth: вальс и танго (Юлия Буреничева и Дмитрий Михальский);

American Smooth: вальс и танго (Юлия Буреничева и Дмитрий Михальский); 16.00 – 17.00 R&B (Андрей Корольков);

R&B (Андрей Корольков); 17.00 – 18.00 Lindy Hop (Никита Сердитов);

Lindy Hop (Никита Сердитов);

18.00 – 19.00 Latina: румба, ча-ча-ча (Денис Тагинцев);

Latina: румба, ча-ча-ча (Денис Тагинцев); 19.00 – 20.00 Аргентинское танго и милонга (Софья Семинская);

Аргентинское танго и милонга (Софья Семинская); 20.00 – 21.00 Latina: самба (Денис Тагинцев)

Latina: самба (Денис Тагинцев) 21.00 – 22.00 Caribbean mix: бачата и сальса (Александр Шабалкин и Юлия Винар).

Прямая трансляция начнется на этой странице и на портале Москва онлайн в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.