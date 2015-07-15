Форма поиска по сайту

15 июля 2015, 15:01

Культура

LIVE из GallaDance: тысяча танцоров установит мировой рекорд

Фото: facebook.com/galladanceclub

15 июля в танцевальном клубе GallaDance ЦМТ состоится 15-часовой танцевальный мастер-класс. Клубы GallaDance к своему 15-летию решили установить мировой рекорд и второй раз войти в мировую историю. Впервые клубы занесли в книгу рекордов Гиннеса за проведение самого массового урока танца 22 июля 2007 года.

В качестве учеников выступят звезды кино и шоу-бизнеса, а также члены клубов GallaDance. На паркет выйдут Софико Шеварднадзе, Алсу, Ева Польна, Валдис Пельш и другие знаменитости.

Вы можете принять участие в громком событии и научиться танцевать в самых разных стилях, не выходя из дома. Для этого нужно одеться поудобнее и зайти на эту страницу или на сайт Москва онлайн в любое время в течение дня. Ниже смотрите расписание трансляций и имена преподавателей:

  • 14.00 – 15.00 Zumba® (Виктория Зеликова);
  • 15.00 – 16.00 American Smooth: вальс и танго (Юлия Буреничева и Дмитрий Михальский);
  • 16.00 – 17.00 R&B (Андрей Корольков);
  • 17.00 – 18.00 Lindy Hop (Никита Сердитов);

  • 18.00 – 19.00 Latina: румба, ча-ча-ча (Денис Тагинцев);
  • 19.00 – 20.00 Аргентинское танго и милонга (Софья Семинская);
  • 20.00 – 21.00 Latina: самба (Денис Тагинцев)
  • 21.00 – 22.00 Caribbean mix: бачата и сальса (Александр Шабалкин и Юлия Винар).

Прямая трансляция начнется на этой странице и на портале Москва онлайн в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 июля в 14.00
  • Что: мировой танцевальный рекорд в прямом эфире
  • Кто: преподаватели GallaDance
  • Кому смотреть: всем

В ожидании начала мастер-класса смотрите:


