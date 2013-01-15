Танцуют все: бесплатные мастер-классы и уроки января

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Интерактивная афиша событий Москвы 2do2go.ru сделала обзор по бесплатным открытым урокам и мастер-классам, которые можно посетить в ближайшее время.

Сегодня, 15 января, Школа современного танца 3souls приглашает на бесплатный открытый урок по contemporary dance.

"Контемпорари дэнс — это о том, что принцев и золушек не осталось, а есть обычные люди с кучей комплексов. Вместо танца маленьких лебедей — человек с безумным взглядом, лезущий на стену, сбивающий руки в кровь, падающий и вновь поднимающийся", - сообщает пресс-служба.

Всех, кто придет на мероприятие, ждут приятные бонусы для последующих занятий.

В школе танцев Ritmo Dance 15 января можно посетить бесплатные открытые уроки по всем танцевальным направлениям. Супер-марафон открытых уроков будет длиться всю неделю. С расписанием можно ознакомиться на сайте 2do2go.ru.



Также 15 января в YOGA TATTVA project всех желающих познакомят с удивительным миром йоги. В специальном бесплатном вводном курсе преподаватель расскажет об основных направлениях и покажет несколько упражнений.



Сегодня же в Тренинг-Центре "Игрокс" можно принять участие в мастер-классе по ораторскому искусству. На лекции научат говорить красиво и ярко, владеть своим голосом, увлекать публику выступлением, сохранять самообладание в самых жарких спорах и дебатах.

Каждый вторник антикафе TimeTerria проводит танцевальные мастер-классы по хореографии. Кафе превращается в зажигательный танцпол, а для посетителей работает профессиональный хореограф. У всех есть шанс научиться владеть своим телом и зажечь себя и окружающих!

17 января в Творческой Усадьбе FreeLabs пройдет открытый урок "Зри в корень: РЕЧЬ". На мастер-классе его участники попробуют воспользоваться инструментом речи, познакомятся с историей его возникновения и развития, а также подключат свой психофизический потенциал и узнают возможности своего голоса по программе "Сценическая Речь. Техника речи" Щукинского театрального училища.

В этот же день в Институте репутационных технологий Art&Image есть возможность посетить лекцию "Fashion Inspiration. Работа с источниками вдохновения". Fashion-эксперт проведет экскурсию в историю моды - расскажет о значении вдохновения, музах знаменитых дизайнеров и фотографов, научит создавать незабываемые образы и покажет примеры работ известных стилистов в журналах сезона осень-зима 2012-2013.

19 января в Центре экономии ресурсов на Флаконе можно посетить открытое занятие йогой.

А вот 1 февраля для всех любителей фотографии в фотошколе Profotik пройдет открытый урок по курсу "Основы цифровой фотографии". Это прекрасная возможность познакомиться со школой и преподавателем, узнать много нового и интересного о фотографии.