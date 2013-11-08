Культурный центр ЗИЛ проведет серию танцевальных вечеринок

9 ноября в Культурном центре ЗИЛ пройдет танцевальная вечеринка для подростков. Ребята научатся новым движениям, примут участие в танцевальных батлах и познакомятся с музыкантами и танцорами. Ведущий - участник проекта Yellow Socks, музыкант Mc Zammer.

Представитель музыкального коллектива FarFor Dj’s - DJ "Конверт" будет играть хаус, хип-хоп и фанк. Также на вечере выступит команда Prefuze под руководством Виктора Kryak Ковалева.

11 ноября на лекции-презентации "Современный танец: Street dance" резиденты "Русского FarFor’а" расскажут о популярных направлениях уличного танца и покажут приемы исполнения popping, b-boying, locking и house dance.

14 ноября пройдет лекция-презентация "Современный танец: Contemporary dance", которую проведут участницы танцевального проекта "Айседорино горе" и ведущие преподаватели Александра Портянникова и Дарья Плохова. Они расскажут об особенностях современного танца и покажут авторскую подборку видеосюжетов.

Фото: Пресс-служба ЗИЛа

Начало вечеринки 9 ноября - в 18.00, стоимость - 250 рублей.

Начало презентации 11 ноября – в 18.30, 14 ноября – в 17.00. Вход на мероприятия свободный.