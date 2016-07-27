В Москве появится специальное такси для кутежей

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В Москве и Петербурге может появиться специальное такси для кутежей. Сервис для любителей бурного отдыха запустят разработчики приложения FixTaxi и авторы паблика "ШКЯ".

Создатель нового сервиса и приложения FixTaxi Андрей Азаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о преимуществах этой услуги.

"По опыту поездок наших пассажиров в FixTaxi мы поняли, что для многих очень удобно ездить в пятницу вечером и субботу между барами или из дома в ресторан и обратно. Но не всегда водители готовы ездить по фиксированным тарифам. Им удобнее ехать по таксометру. Мы делаем скидку в 20 процентов на обычный тариф для пассажиров моложе 27 лет. Плюс в сервисе есть список баров и кафе, куда можно поехать", – сказал он.

Азаров добавил, что для водителей с этих заказов не будет взиматься комиссия. В случае повреждения автомобиля пассажиры должны будут компенсировать, например, химчистку салона. Поездки будут оплачиваться по карте.

В Москве появится специальное такси для поездкам по барам

Во II квартале текущего года поездка на такси в среднем обходилась москвичам в 478 рублей. Это на 25 процентов дешевле, чем в прошлом году, когда за поездку в среднем приходилось выкладывать 650 рублей. Нынешний показатель на 30 процентов ниже показателя 2014 года.

По данным "Яндекс.Такси", среднее расстояние поездки в Москве составляет сегодня 14,9 километра.