Таксисты устроили забастовку в центре Москвы

Столичные таксисты устроили забастовку в центре города, сообщает телеканал "Москва 24". Они недовольны снижением в два раза минимальной цены поездки, объявленной одним из ведущих онлайн-сервисов.

Десятки желтых автомобилей перегородили улицу. Таксисты, сотрудничающие с известным сервисом Яндекс.Такси, поставили свои машины вплотную друг к другу, имитируя аварию. Из-за этого образовался затор.

Недовольны водители акцией, позволяющей за 99 рублей проехать пару километров. Если раньше минимальная цена за услугу такси составляла 199 рублей, то сегодня от дома до метро можно прокатиться почти за 100 рублей. И этот маршрут у пассажиров уже пользуется популярностью.

По словам таксиста Сергея Герасимова, многого они не просят. "У нас три основных условия: это адекватная цена за поездку, адекватный процент, чтобы отдавать как провайдеру, так и таксопарку, и нормальное человеческое отношение к водителям", – говорит он.

При этом в сервисе Яндекс.Такси утверждают, что минимальная стоимость поездки формируется исключительно от расстояния до клиента.

"У нас работает система интеллектуального распределения заказов. И заказы получают те водители, которые находятся в непосредственной близости от клиента – в двух - пяти километров, то есть им не нужно далеко ехать и тратить много времени, поэтому и себестоимость поездки снижается", – рассказала руководитель PR-проектов сервиса "Яндекс.Такси" Элина Ставиская.

Профсоюз работников такси предлагает ввести единый минимальный тариф на пассажироперевозки. По их мнению, это снизит напряженность: таксисты будут зарабатывать, а пассажиры будут чувствовать себя в безопасности.

Департамент транспорта, в свою очередь, готов помочь разобраться в спорном вопросе в случае, если провайдер и таксисты между собой не договорятся.

"Безусловно, если некоторые таксисты и компания Яндекс.Такси не найдут между собой какого-то консенсуса или будут какие-то серьезные разногласия, мы соберем их, чтобы послушать позиции и помочь договориться. Мы проведем рабочее совещание с экспертами, обсудим и попробуем принять для себя какие-то внутренние решения", – сказал замглавы ведомства Дмитрий Пронин.