Число нелегальных такси в Москве сократилось до 22 тысяч машин

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Количество нелегальных такси в столице сократилось до 22 тысяч машин. Об этом заявил ведущий советник управления госпрограмм и бюджетирования Аналитического центра при правительстве Николай Севастьянов.

"В Москве и области количество нелегальных такси существенно уменьшилось, и большой вклад внесли компании-агрегаторы, которые работают с легальными таксистами. По нашим оценкам, в Москве и области около 22 тысяч нелегальных такси, и это цифра максимальная, а в среднем в месяц работает гораздо меньше водителей, порядка 15 тысяч", – сказал Севастьянов.

По данным аналитического центра, объем теневого рынка в московском регионе составляет около 22 миллиардов рублей. При этом общий объем российского рынка превышает 116 миллиардов рублей.

Напомним, в Госдуме готовят новый закон о такси, который ужесточит наказание для нелегальных перевозчиков. Согласно документу, штрафы для таксистов без лицензии увеличатся в 5-6 раз, а вот для их коллег с разрешением на работу уменьшатся на ту же сумму.

Не исключено, что ответственность введут и для диспетчеров, которые будут передавать заказ неофициальным службам. Если законопроект примут, "бомбилы" будут платить за первое нарушение 30 тысяч рублей, а за повторное – помимо такого же штрафа еще и лишатся прав на срок до полугода. Для таксистов максимальный штраф составит не более 5 тысяч рублей.

В конце прошлого года таксистам разрешили ездить по выделенным полосам. До этого "выделенки" предназначались только для общественного транспорта и школьных автобусов.