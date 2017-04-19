Все больше москвичей предпочитают общественный транспорт личному

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Число пассажиров общественного транспорта Москвы выросло на семь процентов в первом квартале 2017 года – до 1,246 миллиарда. Об этом на заседании президиума правительства Москвы заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Количество поездок на общественном транспорте увеличилось на 82 миллиона, а число пассажиров, полностью оплачивающих свой проезд, возросло на восемь процентов.
18 апреля поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли 55-миллионного пассажира.
Помимо этого, выросло число пассажиров такси. Ежедневно этими услугами пользуются около 700 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем в 2016 году. Выдано более 80 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность.
За пять месяцев автобусами "Магистрали" воспользовалось 60 миллионов пассажиров. Это приблизительно на 30 процентов больше, чем было раньше по сопоставимым маршрутам в центре города. А на маршрутах, которые ходят по выделенной полосе на Кремлевском кольце, пассажиропоток вырос почти на 55 процентов.