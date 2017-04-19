Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 14:16

Все больше москвичей предпочитают общественный транспорт личному

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Число пассажиров общественного транспорта Москвы выросло на семь процентов в первом квартале 2017 года – до 1,246 миллиарда. Об этом на заседании президиума правительства Москвы заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Количество поездок на общественном транспорте увеличилось на 82 миллиона, а число пассажиров, полностью оплачивающих свой проезд, возросло на восемь процентов.

18 апреля поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли 55-миллионного пассажира.

Помимо этого, выросло число пассажиров такси. Ежедневно этими услугами пользуются около 700 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем в 2016 году. Выдано более 80 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность.

Почти полмиллиона пассажиров ежедневно пользуются сетью городского транспорта "Магистраль". Она включает 17 магистральных маршрутов, 15 районных и семь социальных. Теперь москвичи могут добраться до социально значимых объектов без пересадок и за более короткое время.

За пять месяцев автобусами "Магистрали" воспользовалось 60 миллионов пассажиров. Это приблизительно на 30 процентов больше, чем было раньше по сопоставимым маршрутам в центре города. А на маршрутах, которые ходят по выделенной полосе на Кремлевском кольце, пассажиропоток вырос почти на 55 процентов.

