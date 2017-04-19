Все больше москвичей предпочитают общественный транспорт личному

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Число пассажиров общественного транспорта Москвы выросло на семь процентов в первом квартале 2017 года – до 1,246 миллиарда. Об этом на заседании президиума правительства Москвы заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Количество поездок на общественном транспорте увеличилось на 82 миллиона, а число пассажиров, полностью оплачивающих свой проезд, возросло на восемь процентов.

18 апреля поезда Московского центрального кольца (МЦК) перевезли 55-миллионного пассажира.

Помимо этого, выросло число пассажиров такси. Ежедневно этими услугами пользуются около 700 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем в 2016 году. Выдано более 80 тысяч разрешений на таксомоторную деятельность.