ФАС обвинил Gett Taxi в обмане при сообщении стоимости поездки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московское УФАС возбудила дело в отношении агрегатора Gett Taxi, сообщается в пресс-релизе ведомства. Компания не вняла предупреждению ведомства и не устранила ранее выявленные нарушения.

По мнению специалистов ФАС, компания вводит в заблуждение своих клиентов относительно стоимости поездки. На "гребешках", расположенных на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей опубликованы предложения "Gett Taxi от 50 рублей". На самом же деле минимальная плата за услуги машин, приехавших по вызову через агрегатор, составляет 68 рублей. Эти данные подтверждает информация из раздела "Тарифы" на сайте.

Тариф самого дешевого класса составляет 50 рублей за посадку и по 18 рублей за каждую последующую минуту. В связи с этим ведомство попросило компанию удалить информацию о возможности заказать такси за 50 рублей с автомобилей и из других источников.

Агрегатор не выполнил требования ФАС. На него завели дело о нарушении закона о конкуренции.