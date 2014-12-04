Темная сторона Луны: какие тайны хранит ночное светило

"Нераскрытые тайны": Какие загадки хранит Луна

По космическим меркам Луна находится очень близко от Земли, примерно в 385 тысячах километров. Это всего лишь в 60 раз длиннее, чем путь от Москвы до Владивостока. Если представить, что Землю и Луну соединяет железная дорога, то обычный пассажирский поезд преодолеет это расстояние за один год, а космический корабль "Аполлон-11" доставил первых астронавтов на Луну всего за четыре дня.

Но, несмотря на столь близкое соседство, Луна по-прежнему скрывает от нас множество тайн. Какие сокровища прячет в себе спутник Земли? Как Луна едва не вызвала ядерный апокалипсис в Фукусиме? Связано ли ночное светило с войнами и революциями? Кто такие лунатики? Правда ли во сне они способны делать то, во что утром сами не могут поверить? Уникальный эксперимент в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Сомнамбулы

Саша Савина привычным маршрутом идет с работы домой. Таким же уверенным шагом она ходит и по своей квартире ночью во сне. Для нее это в порядке вещей, ведь Саша – лунатик. Несколько раз в месяц она, не просыпаясь, встает с кровати, говорит что-то непонятное, достает из шкафов какие-то вещи, блуждает по квартире.

"Как-то, пару лет назад, я легла спать здесь, собственно, здесь я всегда ложусь спать, а проснулась в совершенно другом месте. То есть я поднялась ночью, зачем-то взяла свою подушку и пошла веселым шагом. Здесь у нас входная дверь, но туда я не пошла, а пошла в комнату. И я пришла сюда, к дивану, положила подушку и легла спать. И только когда утром проснулась, поняла, что произошла вся вот эта ситуация. И подумала: "Вот, блин, опять, опять я ходила во сне", – рассказывает Саша Савина.

Тех, кто ходит во сне, назвали лунатиками неспроста. Принято считать, что на поведение этих людей влияет яркий лунный свет.

"Моя сестра подмечала, что обычно, когда что-то со мной такое происходит – я разговариваю во сне или хожу куда-нибудь, на улице светлее, чем в другие ночи. И она подумала, что это, наверное, из-за того, что полная Луна, потому что она дает больше света", – утверждает Саша.

В самом ли деле Луна влияет на хождение во сне или же это просто предрассудок?

За полвека исследования Луны ученые выяснили, что там нет и никогда не было жизни, практически отсутствует магнитное поле и полностью атмосфера. Также теперь мы знаем, из чего состоит лунный грунт и как образуются кратеры. Но того, чего мы не знаем, гораздо больше. Например, до сих пор не разгадана одна из самых главных тайн: как Луна появилась на орбите нашей планеты? Существует гипотеза, что Луна прилетела из глубин космоса.

"Где-то бродила по Солнечной системе и вот, значит, была захвачена Землей", – считает заведующий лабораторией метеоритики Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского Михаил Назаров.

Мифы многих народов подтверждают эту теорию. Так, в сказаниях дагонов из Западной Африки, первобытного народа, обладающего удивительными астрономическими знаниями, говорится о времени, когда Луны на небосводе не было.

"То есть понятно, что возникли мифы о том, как родилась Луна. В одних мифологических системах ее породила Земля, в других Солнце, в третьих еще какие-то существа. И понятно, что, если есть момент рождения, должен быть и момент, когда ее не было", – говорит писатель, исследователь истории космонавтики Антон Первушин.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Однако исследования лунной породы показали: Земля и Луна очень похожи по своему геохимическому составу. А если бы наш спутник и в самом деле прилетел из другого конца Солнечной системы или более далеких мест, должны были бы быть серьезные отличия. Логично предположить, что в таком случае когда-то Луна могла быть частью нашей планеты.

"Одна теория, наверное, сейчас она наиболее популярна, – это модель отрыва Луны от Земли. То есть по Земле, это совсем ранний этап истории Солнечной системы, ударил объект размером с Марс. То есть довольно крупный. Вот в результате от Земли, значит, в результате этого удара, полетели пыль, обломки, пар, и вот из этого выброса сформировалась Луна", – рассказывает Михаил Назаров.

Считается, что на месте столкновения образовалась огромная яма, которую впоследствии заполнил Тихий океан. Зная его площадь – почти 180 тысяч километров – и среднюю глубину – около четырех километров, легко представить масштаб катастрофы, равной которой Земля не переживала ни до, ни после этого. Сегодня теория большого удара считается основной, однако никаких подкрепляющих ее доказательств до сих пор не найдено.

"Одна из самых оправданных теорий – это теория Джорджа Дарвина. Он считал, что Земля, точнее Протоземля, очень быстро вращалась вокруг своей оси. И за счет центробежной силы часть вещества Земли отлетела от нее и сформировала отдельное тело, которое потом, впоследствии, стало уже Луной", – утверждает сотрудник Московского планетария Мария Гончарова.

Взгляд изнутри

На многие вопросы удалось бы ответить, будь у ученых возможность заглянуть в недра Луны.

"Мы опять не знаем точно, из чего состоит Луна. Есть лунные образцы, там вот образцы, доставленные с Луны, и лунные метеориты. Мы можем измерить их состав, есть некие орбитальные данные с окололунной орбиты, можно определить содержание неких элементов. Вот это вот знание, вообще говоря, – оно более-менее твердое. Дальше следует допущение", – объясняет Михаил Назаров.

Существует гипотеза, что внутри наш спутник полый.

"Есть такая гипотеза, будто там пустота, потому что вроде бы плотность Луны ниже, чем должна быть по нашим представлениям. Хотя на самом деле, скорее всего, крупных полостей, о которых пишут сторонники полой Луны, там нет.

Потому что в принципе уже много десятилетий на Луне работают сейсмографы, которые, собственно, поставлены еще американскими экспедициями и которые до сих пор дают информацию. Если бы там были крупные полости, то это бы уже заметили", – считает Антон Первушин.

Как бы то ни было, 4,5 миллиарда лет назад гигантское тело неизвестного до сих пор происхождения и непонятного до сих пор состава оказалось под боком у Земли и оказалось там очень кстати. Многие ученые считают, что без влияния Луны Земля была бы непригодна для жизни. Ведь благодаря ей сила гравитации спутника замедлила вращение нашей планеты и наклонило земную ось.

"Наша Земля уже наклонилась, приобрела наклон, появилась смена времен года. Если бы не было наклона земного и оси, это получается, что на экваторе Солнце будет всегда в зените, будет температура безумно высокая. На полюсах ситуация обратная, то есть температура очень низкая. Это условие неблагоприятное для развития жизни", – говорит Мария Гончарова.

Благодаря притяжению Луны, земная ось удерживается в постоянном положении, 23 градуса, а не вращается хаотично, как, например, на Марсе. В итоге на Земле нет резких перепадов климата, что является одним из главных условий для возникновения жизни.

Есть даже гипотеза, что без Луны на нашей планете не было бы жизни. Четыре миллиарда лет назад под действием вызываемых лунной сильных приливов и отливов в океане смешались молекулы формальдегида, аммония, цианида водорода и прочих веществ, в результате чего и возникла органическая жизнь.

Получается, если бы Луны не было, ее надо было бы придумать – именно так считают люди, которые верят в то, что Луну намеренно доставили к земной орбите.

"Даже была такая гипотеза, что это может быть какой-то из спутников Юпитера, какая-то древняя инопланетная цивилизация перетащила на орбиту Земли, чтобы, так сказать, способствовать изменению климата здесь, более бурному развитию жизни, что это остался такой космический памятник. Даже говорили, что там, внутри Луны, может быть, есть какие-нибудь оставшиеся инопланетные артефакты", – рассказывает Антон Первушин.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Фантастические теории подкрепляет и то, как подчас странно Луна влияет на земных обитателей. Яркий пример – так называемые лунатики, больные сомнамбулизмом. Москвичка Саша Савина уже много лет ходит во сне.

Чтобы доказать, что это не вымысел, она установила у себя в спальне видеокамеру. Первую неделю ничего не интересного техника не зафиксировала, но на восьмой день произошло нечто странное. Что было дальше – мы не знаем. Саша умудрилась выключить видеокамеру во сне...

"Сейчас воскресенье, утро. Я наконец-то окончательно проснулась и поняла интересную вещь, что рано утром, во сколько это было, я не знаю, я зачем-то встала и выключила камеру. Объяснить себе сейчас логически, зачем я это сделала – не только выключила камеру, но и выключила ее из розетки, я не могу", – говорит Саша.

Следующей ночью у нашей героини выключить камеру не получится. Все, что с ней будет происходить ночью, будет фиксировать профессиональное оборудование в клинике университета имени Сеченова. Время для обследования выбрано неслучайно – на календаре полнолуние. Считается, что во время него приступы лунатизма проявляются чаще и сильнее, чем обычно.

На темной стороне Луны

Появление гипотезы о том, что Луна – искусственное тело связано и с тем, что мы всегда видим только одну сторону нашего спутника. Объясняется это просто: вокруг Земли и вокруг своей оси Луна оборачивается за одно и то же время. Меркурий, например, так же всегда повернут одной стороной к Солнцу. Но почему так происходит? И что скрывается на темной стороне Луны?

"В начале XX века разные гипотезы строились по поводу того, что там может быть, на обратной стороне Луны. Возникла гипотеза, что, может быть, вот там вот, на обратной стороне Луны, есть какие-то очень глубокие впадины, какие-то глубокие расщелины, в которых сохранились остатки атмосферы, и там возможна жизнь", – утверждает Антон Первушин.

4 октября 1959 года советский космический аппарат "Луна-3" облетел темную сторону спутника и наконец-то сфотографировал ее. Ничего фантастического обнаружить не удалось, однако загадок меньше не стало.

Фото: ТАСС

"Оказалось, что она совсем не темная, а наоборот, светлая. Там очень мало темных участков, как на нашей стороне, которая ближе всего к нам", – говорит Мария Гончарова.

"Темные области – это моря, видно простым глазом. Это крупные ударные структуры, это следы интенсивной бомбардировки Луны, которая где-то закончилась около четырех миллиардов лет назад. Так вот, на обратной стороне Луны там морей-то мало очень", – поясняет Михаил Назаров.

Получается, что метеоры бомбардировали только одну сторону Луны, или гравитация Земли развернула к себе Луну наиболее тяжелой, «морской» стороной? Как и многое другое, это науке неизвестно. Да что говорить о темной стороне, когда и на привычной, светлой, астрономы постоянно наблюдают необъяснимые явления.

"Возникают непонятные пятна на Луне, меняют цвет, когда возникают активные цепочки огней, когда наблюдаются объекты рядом с Луной, то есть что-то, грубо говоря, на серпе появляется, когда какие-то части территорий становятся невидны, как будто там дымовое облако, когда появляются даже фигуры какого-то типа", – говорит Антон Первушин.

Часть аномальных явлений на Луне ученые объясняют падением метеоритов, часть – оптической иллюзией, а что-то – вращением космического мусора по лунной орбите. Однако этих объяснений явно недостаточно.

"Несмотря на все экспедиции, несмотря на все исследования, Луна во многом еще загадочна, мы многое еще не понимаем. У ее происхождения есть разные версии, и по поводу ее эволюции очень много вопросов. И по поводу ее устройства внутреннего тоже есть и сомнения, и гипотезы, и теории. И поэтому, конечно, то, что мы наблюдаем какие-то явления и не можем их объяснить, не приходится этому удивляться", – рассказывает Первушин.

Новые горизонты

Итак, мы выяснили, что знаем о Луне не так уж и много, однако многие тайны могут быть раскрыты в ближайшие годы. В следующем десятилетии Роскосмос планирует послать на Луну несколько космических аппаратов, а примерно в 2030-м там должны высадиться первые россияне. Почему же мы решили возобновить лунную программу?

"Понимаете, когда раньше летали, там было совершенно другая электроника. Сейчас новая электроника, сейчас новые возможности, новые материалы. А вот все эти полеты 70-х годов – это было что-то совершенно другое, и раньше станции садились фактически вслепую. Мог попасть в кратер, на стенку кратера, перевернуться. А сейчас уже вот идут разговоры об умной посадке, то есть чтобы аппарат видел, куда он садится", – поясняет Михаил Назаров.

Что же мы планируем найти с помощью современной техники? Во-первых, надо убедиться в том, что на Луне и в самом деле есть вода. Мало кто знает, что несколько лет назад американский космический зонд с помощью прибора, измерявшего поток нейтронов, обнаружил на лунных полюсах залежи льда.

"Вот мы попытались посчитать, и оказалось, что сотни тысяч тонн, сотни тысяч тонн воды могут быть в полярных областях Луны", – рассказывает заведующий отделом исследования Луны и планет ГАИШ МГУ доктор физико-математических наук Владислав Шевченко.

Вода находится в глубоких впадинах, где не бывает солнечных лучей, а температура не поднимается выше минус 200 градусов. Откуда она взялась на безжизненном космическом теле? Наиболее вероятный вариант – лед на Луну в прямом смысле на хвостах принесли кометы вместе с незнакомым для землян межзвездным веществом.

"Ближайшая звезда от нас находится на расстоянии четыре световых года. А тут оказалось, межзвездное вещество находится на Луне", – говорит Владислав Шевченко.

Теперь, для того чтобы больше узнать о том, что творится в глубоком космосе, астрономам будет достаточно просто изучить пробы лунного льда. При наличии воды создание обитаемых баз на Луне становится вопросом самого ближайшего будущего. Зачем человечеству может понадобиться база на Луне?

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Во-первых, для испытания новых космических технологий. Во-вторых, для создания космодрома. Известно, что запускать ракеты с лунной поверхности гораздо проще, чем с Байконура или мыса Канаверал благодаря отсутствию атмосферы и маленькой силе тяжести. Считается, что металлы и материалы, необходимые для строительства станции на Луне, уже есть – недра нашего спутника сказочно богаты природными ископаемыми.

"Например, если мы возьмем лунный карьер размером с футбольное поле – это 40 тысяч тонн кремния. Этот лунный карьер дает до 30 тысяч тонн алюминия, 25 тысяч тонн железа, девять тысяч тонн титана", – объясняет Шевченко.

Но самое главное богатство луны гелий-3 – это изотоп гелия, который практически не встречается на Земле. На Луне же он содержится в гигантских количествах.

"Зачем он нужен? Гелий-3 – это отличное топливо для термоядерных реакторов, то есть в отличие от дейтерия, трития, которые планируется использовать в термоядерных реакциях, он менее радиоактивен, то есть после его подрыва в виде капсулы в термоядерном реакторе остаточная радиация чрезвычайно низка, практически нейтральна.

То есть, грубо говоря, термоядерный реактор, работающий на гелии-3, можно будет потом спокойно захоронить после его эксплуатации, не прибегая к каким-то специальным мерам безопасности, не хранить его там несколько тысяч лет под защитой", – рассказывает Антон Первушин.

Считается, что запасов гелия-3 должно хватить на то, чтобы обеспечить землян энергией на пять тысяч лет вперед. Получается, уже в обозримом будущем Луна сможет принципиально изменить жизнь землян.

"Луна в этом смысле, безусловно, когда-нибудь будет служить людям. Даже если мы откажемся от Луны, какой-нибудь другой народ, другая нация, другая страна ее когда-нибудь освоит", – считает Первушин.

Приливы и отливы

Впрочем, Луна оказывает серьезное влияние на нашу планету уже сейчас. В первую очередь тем, что вызывает приливы и отливы в морях и океанах.

Мария Гончарова, сотрудник Московского планетария: "Когда Луна находится рядом с Землей, она сильнее притягивает к себе ближайшую часть Земли, а та часть Земли, которая находится дальше от Луны, притягивается уже слабее. Из-за этого Земля растягивается.

Притяжение Луны немного приподнимает воды морей и океанов, образуя огромный пузырь. Луна вращается вокруг Земли и тянет этот пузырь за собой. Благодаря этому возникают приливы и отливы в морях и океанах. Этот механизм известен достаточно давно, однако в 80-х годах ученые выяснили, что Луна не просто вытягивает на себя воду, а и ни много ни мало влияет на вращение Земли.

"Если у нас Луна находится на экваторе, то растягивает Землю вдоль экватора. Момент инерции при этом увеличивается, и скорость вращения Земли замедляется. Когда Луна отклоняется от экватора к тропикам – либо в северное полушарие, либо в южное полушарие, скорость вращения Земли несколько ускоряется", – утверждает главный научный сотрудник Гидрометцентра России доктор физико-математических наук Николай Сидоренков.

В каждом лунном месяце есть день, когда Земля притормаживает, и два дня, когда наша планета движется максимально быстро. Почему это так важно для нас? Российские метеорологи выяснили, что именно в эти дни происходят все серьезные изменения погоды.

"Если Луна пересекает экватор и наблюдается минимум скорости вращения Земли, то наблюдается и смена погоды. Когда наблюдается максимум скорости вращения Земли, тоже происходит смена погоды", – поясняет Николай Сидоренков.

Получается, три раза за лунный месяц погода в отдельно взятом климатическом регионе меняется. Причем меняется принципиально, так, что не заметить этого невозможно. Например, если было тепло и сухо, велика вероятность, что придут холода и дожди.

"Это может быть и не только переход от антициклона к циклонической погоде. Просто может антициклон получить новую порцию арктического воздуха и регенерирует на новый период", – утверждает Сидоренков.

Фото: ТАСС/Сергей Кривошеев

В дни, когда Луна пересекает экватор и ее воздействие на Землю максимально, на нашей планете часто происходят серьезные катастрофы. Что именно их вызывает – наука наверняка не знает. Но с фактами не поспоришь: в один из таких дней, 26 декабря 2004 года, Таиланд накрыло страшное цунами. Луна проходила экватор Земли и 11 марта 2011 года.

"Тоже произошло катастрофическое землетрясение, повлекшее катастрофическое цунами, которое накатилось на побережье Японии и вызвало аварию на Фукусиме, атомной электростанции", – утверждает Николай Сидоренков.

Кроме того, в этот день Луна была в фазе полнолуния на максимально близком расстоянии от Земли, в так называемом перигее. Совпадение этих двух состояний Луны называется суперлуние. С глубокой древности считается, что в это время Луна представляет для своего большого брата наибольшую опасность.

"Многие даже войны происходили раньше, в древности, а также ужасающие аварии всевозможные, происходили во время вот этого так называемого суперлуния", – говорит астролог Павел Глоба.

Влияние на организмы

Итак, наукой давно доказано, что гравитация Луны влияет на приливы и отливы. Ученые подозревают, что от нее зависят землетрясения и цунами. Что же тогда происходит в организме живых существ и растений, которые по большей части состоят из воды? Существует гипотеза о том, что в клетках под воздействием Луны тоже происходят своего рода приливы и отливы. Только микроскопические.

"Влияние Луны сказывается на ширине годовых колец на дереве, сказывается на ритмике дыхания растений, сказывается на поведении насекомых. И даже, например, на интенсивность брожения вина", – утверждает доктор сельскохозяйственных наук, садовод, писатель Ирина Исаева.

Первые лунные календари сельскохозяйственных работ появились еще до нашей эры. Однако за две тысячи лет их содержание сильно не изменилось. Там с точностью до дня указано, когда нужно приступать к тем или иным садово-огородным работам. Связывается это с фазами Луны.

Все знают, что, вращаясь вокруг Земли, наш спутник по-разному освещается Солнцем. Если мы видим круглый диск – это полнолуние. Если не видим Луны вообще – новолуние. В эти дни амплитуда приливов и отливов максимальная.

Также садоводам-огородникам советуют учитывать, в какую сторону повернут серп, то есть нарастает Луна или убывает. Считается, что, когда Луна нарастает, соки растения поднимаются вверх, ему требуется много воды. В это время рекомендовано сажать растения, обильно поливать и удобрять их. А вот обрезать растения в это время, наоборот, нельзя.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

"Все вьющиеся растения, все лианы и в том числе лимонник нельзя обрезать на восходящей Луне. Иначе, как писал известный астролог Вронский, образно писал, растение будет плакать кровавыми слезами", – говорит Ирина Исаева.

В период полнолуния соки растений оказываются наверху, в это время рекомендуется собирать урожай плодов и ягод. Во время убывающей Луны соки уходят вниз, в корни, именно в это время советуют собирать целебные корни, копать картошку и морковь.

Мы решили проверить, врут календари или нет, с помощью эксперимента: посадили семена салата сначала при растущей луне, как советуют в лунном календаре, вторую порцию – через три дня, при убывающей, чего категорически не рекомендуют.

Салат, посеянный при восходящей Луне, рос очень быстро. В соседнем же горшке салат долго не мог проклюнуться из земли, а когда взошел, выглядел довольно хило. Прошли полторы недели, но ситуация не изменилась: в первом горшке – буйная растительность, во втором – скромные кустики.

Получается, рекомендации лунного календаря верны. Салат, посаженный на прибывающей луне, получал больше влаги и поэтому вырос быстрее. Зелени же из второго горшка, очевидно, влаги не хватило. Что же происходит в организме животных и людей?

Лунная зависимость

Еще с глубокой древности считалось, что люди тоже зависят от фаз Луны. Например, в Древней Персии новолуние, полнолуние, а также 9-й и 23-й день лунного календаря назвали черным временем, или сатанинскими днями.

"Люди в это время – они способны на более такие, скажем, экстремальные поступки. То есть я еще говорю, стрессоустойчивость меньше, агрессия проявляется больше, люди гораздо чаще делают ошибки. Люди, склонные к эмоциональной неустойчивости, в это время как раз ее и проявляют", – утверждает Павел Глоба.

Как это можно объяснить? Официальная наука говорит однозначно: никак. Однако многие врачи и ученые считают, что в течение лунного месяца мы проходим примерно такой же цикл, что и растения.

В новолуние происходит усиленная регенерация клеток, а обменные процессы ускоряются. При нарастающей луне организм начинает набирать силы и накапливать энергию, это время считается более подходящим для лечения, так как организм лучше впитывает лекарства.

"В это время очень хорошо посещать бани, сауны, начинать любые оздоровительные мероприятия. Например, если человек хочет поправить свое собственное физическое здоровье за счет спорта, которым давно не занимался, это тоже лучше начинать делать на новой Луне", – считает биодинамический терапевт, мастер массажа Елена Тихонович.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На убывающей Луне регенерация замедляется и организм освобождается от всего ненужного. Именно на это вовремя многие врачи назначают очищающие процедуры.

"Эффект очищающих процедур будет еще более сильным и мощным, так как организм сам намеренно из себя пытается убрать все ненужное. Именно по этой причине в это время очень хорошо делать отшелушивающие маски, пилинги, проводить любые очистительные процедуры с телом. На убывающей Луне очень хороши процедуры борьбы с целлюлитом", – говорит Елена Тихонович.

Самое сложное время для нашего организма – это полнолуние. В этот день врачи советуют быть настороже, желательно ограничить себя от какого-либо вмешательства извне. В полнолуние советуют разве что красить волосы: считается, что краска будет держаться намного дольше, а вот с более серьезными процедурами лучше повременить. Считается, что татуаж, пирсинг и тем более хирургические операции могут быть очень опасными.

"Мне на своем опыте приходилось даже, к сожалению, с этим сталкиваться – когда один мой знакомый, не учитывая этого времени, в 2011 году в марте месяце лег на операцию и у него было очень тяжелое заживление. Его едва смогли вывести, потому что кровопотеря была очень большая, а вот на жидкостные системы организма Луна очень влияет", – рассказывает Павел Глоба.

Берегите нервы

Влияет ли Луна на нашу нервную систему? Неврологи и психиатры знают: в ночь полнолуния многие абсолютно здоровые люди необъяснимым образом никак не могут заснуть. "Вот эти три-четыре дня полнолуния я принимаю снотворное, чтобы спать, иначе я не сплю", – утверждает Ирина Исаева.

Впрочем, есть люди, которым в такую ночь лучше не спать вообще. Саша Савина – лунатик, как все сомнамбулы, она, как правило, не помнит, чем занималась ночью во сне. Между тем лунатики могут совершать даже достаточно сложные действия.

"Еще старые авторы в свое время в книгах писали, что во время эпизодов сомнамбулизма сапожники имитируют работу над обувью, швеи что-то там строчат, посудомойки что-то моют. Бывают более сложные случаи сомнамбулизма у людей с так называемым нарушением пищевого поведения, когда они во сне идут к холодильнику, берут продукт, съедают его, возвращаются в постель", – рассказывает заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени И.М. Сеченова кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

Само снохождение для здоровья абсолютно безвредно, однако во время ночных блужданий велик риск серьезно травмироваться.

"За рубежом, например, наиболее частая причина травматизма при снохождении – это попытка пройти через стеклянную дверь, когда разбивается дверь и человек может сильно пораниться осколками стекла. Известно, что сомнамбулы иногда садятся на подоконник, могут из-за этого выпасть в окно. За рубежом есть описание того, как уезжал даже на машине, вот в США было описание, когда человек уехал в другой штат во время эпизода снохождения", – говорит Михаил Полуэктов.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Считается, что на приступы сомнамбулизма влияет яркий лунный свет. Так ли это? Проверим это с помощью современной медицинской аппаратуры. Ночь полнолуния Саша проведет в клинике московского университета имени Сеченова.

Полисомнография – современный метод исследования сна. Пока пациент спит, приборы измеряют глубину дыхания, сердцебиение, движение глаз и, самое главное, электрическую активность мозга. Вылечить сомнамбулизм невозможно.

Впрочем, врачи и не ставят перед собой такой задачи. Главное – выяснить, не является ли снохождение проявлением какого-то серьезного заболевания, например эпилепсии. Сегодняшнее исследование должно прояснить это, ну и, конечно, дать ответ на вопрос: влияет ли нахождение во сне полная Луна.

Жалюзи в палате плотно закрыты, Саша не видит, как над Москвой восходит полная луна. На улицах, хоть и ночь, достаточно светло. Время от времени раздаются печальный собачий вой. У зоологов до сих пор нет однозначного объяснения, зачем собаки и волки воют на луну.

Самая популярная версия достаточно прозаична: во время полнолуния очень светло, это подходящее время для охоты, и своим воем животные дают сигнал о том, что они хотят присоединиться к стае. Объяснить странное поведение людей во время полнолуния гораздо сложнее. Между тем то, что во время полнолуния психиатрические заболевания резко обостряются, – факт, известный для любого психиатра.

"Когда я работал на скорой психиатрической помощи, дежурным психиатром по городу, четко прослеживалась тенденция: в период полнолуния на 30–50 процентов увеличивалось количество вызовов на обострение душевных заболеваний", – вспоминает психотерапевт Александр Теслер.

Убийства во имя Луны

Именно в ночь полнолуния наблюдается всплеск немотивированных убийств, которые нередко называют "лунными".

"Существует определенная статистика, которая связана с фазами луны, насильственных преступлений, в том числе немотивированных убийств. То есть убийств, совершенных в состоянии аффекта, зачастую психически не совсем стабильными личностями", – утверждает Александр Теслер.

В то время как москвичи видят обычный, пусть и идеально круглый диск привычного желтого цвета, жители других регионов наблюдают за зловещей кровавой луной. Кроваво-красной Луна становится за несколько часов до полного лунного затмения, когда тень Земли полностью закрывает наш естественный спутник.

Наши далекие предки были уверены, что затмения – и лунные, и солнечные – оказывают на нашу психику колоссальное влияние. Современные астрологи с ними согласны.

"Любые, лунные особенно, затмения – они тоже провоцируют людей на совершение, конечно, некоторых людей, не всех, естественно, а людей с наиболее лабильной психикой, людей уязвимых крайне, с серьезными детскими комплексами, на совершение очень часто неадекватных поступков.

Например, вот известно, что один молодой человек даже, вот пожалуйста – нередкое явление, во время лунного затмения выбросился из окна. Ну, понятно, что он был не совсем адекватный, может быть, невылеченный какой-нибудь нервный или психический больной, но в любом случае почему-то это очень часто происходит в периоды лунного затмения", – говорит Павел Глоба.

Затмение может сводить с ума не только отдельных людей, но и целые нации. Обычно в течение года мы можем наблюдать только четыре затмения – два лунных и два солнечных. Однако иногда в разных точках Земли люди видят и по шесть, и по семь затмений в год. В это время Луна, как считают астрологи, провоцирует на Земле фатальные трагические события. Как – непонятно. Но с фактами не поспоришь.

"Семь затмений в течение года было в 1917 году, любой астроном это подтвердит. 1917 год – это год развала Российской империи, начало Гражданской войны и с очень тяжелыми последствиями на долгие годы. Примерно такая же картина повторилась в 1991 году. Тогда затмений, правда, было шесть, почти что семь, но вы видите, это привело к каким печальным последствиям, это привело в конечном итоге к разрушению Советского Союза", – рассказывает Павел Глоба.

Тяжелее всего приходится людям, которые родились с так называемой сильной Луной, то есть на день их рождения пришлось новолуние или полнолуние, или же они родились во время лунного восхода или заката. Обычные полнолуния, не говоря уже о затмениях, влияют на них гораздо сильнее, чем на остальных людей.

"Приведу в пример очень, конечно, человека уязвимого с точки зрения психики – это Николай Васильевич Гоголь. Он родился как раз точно в полнолуние. Весеннее полнолуние, первое весеннее полнолуние, в ночь с 31 марта на 1 апреля, так что как раз он родился под этой полной луной. Известно, что на него, на его жизнь очень серьезно влияли все вот эти вот возможные эмоциональные факторы. Он находился очень часто под влиянием, у него менялось настроение, не только несколько раз в день, а иногда даже несколько раз в течение часа", – рассказывает Павел Глоба.

Театр Луны

С давних времен считалось, что Луна каким-то образом влияет на жизнь творческих людей. Это фрагмент из спектакля московского Театра Луны "Лиромания". Король Лир жалуется на свою нелегкую жизнь ночному светилу. Худрук театра Сергей Проханов считает, что это совершенно нормальное состояние для любого творческого человека.

"То есть когда ночью остается человек один – особенное чувство одиночества, а главное – действительно обращаться к небу, к луне, и говорит: "Что случилось, как это получилось?" И так же король Лир, наш король Лир, он говорит: "У меня отобрали царство, мои три дочери любимые, а как это случилось, где я сделал ошибку – в воспитании или в подготовке мозга?" – утверждает Сергей Проханов.

Сергей Проханов назвал свой театр Театром Луны, как сам признается, в большей степени из-за того, что звучало это красиво и оригинально. Однако вскоре у театра появилась отчетливая лунная концепция: здесь почти не ставят спектакли на бытовые темы. Зато романтики, злодействам и исследованиям одиночества и темных закоулков человеческой души тут самое место.

"Во всякой пьесе обязательно существует злодей. Обязательно существует сюжетная линия, которая идет, как правило, от человека, который сова, ну или кто-то из плохих, как говорится, потому что вот, как говорится, герой – хороший, все, живой. И появляется вот этот "ночник". И вот "ночник", как говорится, все и совершает. У нас почти в каждой пьесе существуют эти люди", – рассказывает Сергей Проханов.

Театр Луны просто не может не сталкиваться с необъяснимыми явлениями и мистическими совпадениями. Худрук шутит: название обязывает.

"Мы когда ставили про богов, я имею в виду Терехову, у нее что-то с ногой случилось, она на репетиции упала. Соколов когда в лонже катился по залу, соскочил с лонжи, он упал, разбил себе голову. То есть опять на два месяца стали, на месяц стали. То есть нас боги не очень пускали", – говорит Сергей Проханов.

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Однако давайте задумаемся, откуда у Луны взялась эта мистическая слава? Даже астрологи говорят: причина ее появления весьма прозаична.

"С самых диких древних времен вставали люди и смотрели: Луна меняется. Солнце не меняется, а Луна меняется. И она всегда была символом изменчивости человеческой натуры. Поскольку сознание древних людей было символическим, даже, можно сказать, мифологемным сознанием, то вполне естественно, что они свои внутренние состояния приписывали или, по крайней мере, выводили из каких-то внешних, в данном случае, небесных светил", – считает Павел Глоба.

Так что, возможно, не стоит приписывать нашему спутнику лишние тайны? Например, загадочное влияние на хождение во сне. Вместе с лунатиком Сашей Савиной на следующий день после полнолуния мы возвращаемся в клинику Сеченовского университета. Что же показало исследование – ходила Саша во сне под полной Луной или нет?

Итак, Саша ничего не помнит. Но значит ли это, что всю ночь она мирно спала в кровати? Посмотрим, что показали приборы.

"В течение ночи были достаточно длительные периоды глубокого сна и были периоды сна со сновидениями. Глубокого сна вполне достаточно для здорового взрослого человека. Получается, из этого исследования мы можем заключить, что полнолуние не влияет на хождение во сне и то, что нет какой-то предуготовленности на энцефалограмме к развитию эпилептических приступов", – поясняет Михаил Полуэктов.

Природа снохождения до конца еще неизвестна. Но то, что Луна к лунатизму непосредственного отношения не имеет, для специалистов, конечно, не новость.

"Объяснение здесь недостаточно простое, технического характера. Скажем, в XVIII веке, когда не было распространено еще так электрическое освещение, как в последующие годы, заметить человека, который находится в состоянии снохождения можно было, только если Луна находится на небосводе и освещает окрестности. Если Луны нет, а лунатик ходит – его заметить просто невозможно. Поэтому, по-видимому, в массовом сознании закрепилась эта связь снохождения с Луной", – утверждает Михаил Полуэктов.

Представьте, что вы стоите на Луне и смотрите на Землю. Перед вами огромный сияющий голубой шар. Даже ребенок поймет, что такой гигант может влиять на свой спутник, удерживая его на своей орбите. Но если посмотреть с Земли на ночное небо, предстанет совсем другая картина.

Понять, как на Землю и ее обитателей может влиять маленький диск или серп, непросто. Ученым еще предстоит раскрыть тайны строения Луны, ее происхождения и многие другие загадки. По расчетам ученых, Луна с каждым годом становится все дальше от нашей планеты и в определенный момент может вырваться из плена земной гравитации.

Однако, учитывая скорость удаления спутника – около 30 мм в месяц – произойдет это не скоро. Так что времени на то, чтобы разгадать все лунные тайны, у нас достаточно. Как минимум, пара миллиардов лет.