"Активные" граждане смогут встретиться с Юрием Норштейном

Участники проекта "Активный гражданин" могут заранее забронировать места на встречу с режиссером анимационного кино Юрием Норштейном, сообщает в твиттере проекта.
Встреча пройдет вечером 3 ноября в "Новой опере" в рамках "Ночи искусств".
"У "активных" граждан есть возможность забронировать место уже сегодня - на два дня раньше начала общей регистрации", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы получить персональное приглашение необходимо ответить на вопрос: "В каком мультфильме Юрия Норштейна и какой сказочный персонаж курит трубку". Ответ можно прислать на почту проекта.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.