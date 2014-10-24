"Активные" граждане смогут встретиться с Юрием Норштейном

Фото: M24.ru

Участники проекта "Активный гражданин" могут заранее забронировать места на встречу с режиссером анимационного кино Юрием Норштейном, сообщает в твиттере проекта.

Встреча пройдет вечером 3 ноября в "Новой опере" в рамках "Ночи искусств".

"У "активных" граждан есть возможность забронировать место уже сегодня - на два дня раньше начала общей регистрации", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить персональное приглашение необходимо ответить на вопрос: "В каком мультфильме Юрия Норштейна и какой сказочный персонаж курит трубку". Ответ можно прислать на почту проекта.