24 октября 2014, 23:10

"Активные" граждане смогут встретиться с Юрием Норштейном

Фото: M24.ru

Участники проекта "Активный гражданин" могут заранее забронировать места на встречу с режиссером анимационного кино Юрием Норштейном, сообщает в твиттере проекта.

Встреча пройдет вечером 3 ноября в "Новой опере" в рамках "Ночи искусств".

"У "активных" граждан есть возможность забронировать место уже сегодня - на два дня раньше начала общей регистрации", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить персональное приглашение необходимо ответить на вопрос: "В каком мультфильме Юрия Норштейна и какой сказочный персонаж курит трубку". Ответ можно прислать на почту проекта.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

