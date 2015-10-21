Оператор Tele2 начинает обслуживание абонентов в столичном регионе

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Сеть сотового оператора Tele2 начнет действовать в столице с 22 октября, сообщили в пресс-службе компании. Сегодня сотовый оператор озвучил тарифы, которые будут действовать на услуги связи в столице.

Линейка для столичного региона будет состоять из тарифов "Оранжевый" и "Интернет для устройств" и трех пакетов: "Черный", "Очень черный" и "Самый черный".

Пакетные тарифы различаются включенным в абонентскую плату объемом интернет-трафика, а также количеством минут и SMS. Все пакетные предложения традиционно просты и позволяют абонентам Tele2 пользоваться современными услугами связи на выгодных условиях.

Как сообщал сегодня "Коммерсант", абонентская плата за тарифный план "Черный" составит 99 рублей в месяц. В него включены 2 гигабайта интернет-трафика, безлимитные звонки внутри сети по Москве и по России, 150 SMS на номера в Москве.

В тарифный план "Очень черный" с абонентской платой 299 рублей в месяц, поминутной тарификацией на все звонки по России включено 4 гигабайта интернет-трафика и 400 минут разговоров.

Пакет "Самый черный" обойдется в 599 рублей в месяц и предоставит абоненту 10 Гигабайт трафика, 1000 минут разговоров и 1000 SMS на номера по РФ.

Кроме того, абоненты могут подключить дополнительные опции: "Пакет интернета" – 7 гигабайт за 299 рублей в месяц, "Портфель интернета" – 15 гигабайт за 599 рублей в месяц и "Чемодан интернета" – 30 гигабайт за 899 рублей в месяц. Эти опции подойдут абонентам, которые хотят использовать все возможности скоростного мобильного интернета, но предпочитают тариф без абонентской платы.

"Оранжевый" тариф не предусматривает абонентской платы, а стоимость минуты любого звонка – внутри сети, на номера других операторов Москвы и всей России, в том числе городские номера, составляет 1 рубль. Столько же стоят сообщения и каждый мегабайт интернет-трафика.

"Жителям Московского региона Tele2 представляет услуги сотовой связи третьего и четвертого поколений, которые поддерживаются всеми современными смартфонами, – сообщили представители вышедшей на столичный рынок компании. – В момент запуска сеть Tele2 доступна 90 процентам населения столицы и 75 процентам населения Московской области". Оператор обеспечил работу около 7000 базовых станций: 5000 3G и 2000 LTE.

Приобрести sim-карты сотового оператора можно в 400 монобрендовых салонах и торговых модулях на центральных улицах столицы и городов Подмосковья, а также в популярных торгово-развлекательных центрах. Кроме этого, тарифные пакеты компании продаются в 10 тысячах партнерских точек продаж – в сетях "Связной", "Евросеть", магазинах "Пятерочка" и отделениях Почты России и других.