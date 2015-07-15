Карты Google снова можно будет редактировать

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Функция редактирования карт Google станет снова доступна пользователям в начале августа. Об этом сообщила менеджер проекта Google Map Maker Павитра Канакараян.

Принцип внесения изменений в карты несколько изменится. В каждом регионе будет назначен модератор – "региональный лидер", который будет следить за правками в рамках своей зоны ответственности.

Вносимые изменения будут также рассматриваться автоматизированными системами модерации Google. "Операторы компании Google будут лишь изредка модерировать правки", – пояснила Канакараян.

Такое решение было принято с целью борьбы с вандалами, которые пытаются нанести на карты недостоверную информацию. "Мы видели, как многие из вас быстро реагировали на выходки вандалов и помогали нам в удалении недостоверных данных", – подчеркнула менеджер проекта.

Поначалу внесение правок может занимать больше времени, однако компания Google планируется увеличивать количество "региональных лидеров", чтобы ускорить процесс модерации.

Напомним, что в конце июня Google добавил в настройки функцию отмены отправки письма, которую тестировали шесть лет.

Кнопка "Разрешить отмену отправки" находилась в "Лаборатории" – экспериментальном разделе Gmail, где собраны еще не прошедшие тестирование функции.

Теперь разрешить "возврат" письма и установить интервал, в течение которого сообщение точно уйдет пользователю, можно в настойках ящика на вкладке "Общие".