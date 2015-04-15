Приложение для оценки качества мобильной связи заработает в конце года

Фото: M24.ru

К концу года в России заработает мобильное приложение для оценки качества связи, сообщил журналистам замглавы Роскомнадзора Олег Иванов.

С помощью приложения абонент сможет принять решение, оставаться ли ему у действующего оператора или воспользоваться услугами конкурентов. Таким образом, будет стимулироваться и конкуренция между операторами.

По словам Иванова, программное приложение разработают на базе Союза операторов мобильной связи LTE. В нее входят "ВымпелКом", "МегаФон", МТС и "Ростелеком".

Сама разработка будет проходить в несколько этапов. Сначала будут изучены уже существующие подобные приложения, а затем, если ни одно из них не подойдет, союз LTE разработает свое, передает ТАСС.

Напомним, объем мобильного интернет-трафика в Москве за прошлый год вырос почти в 2,5 раза. По словам экспертов, доля ЛТЕ-трафика, например, только в сети "Мегафон" превышает половину всех переданных данных оператора.

Такие показатели достаточно высоки и уступают лишь показателям операторов США и Австралии. Значительная часть трафика пришлась на видеоконтент – все чаще новости, сериалы и фильмы горожане смотрят с помощью своих гаджетов. В первую очередь способных работать в сетях 4G.