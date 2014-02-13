"Википедия" запишет звуковые сопровождения к своим статьям

В статьях "Википедии" появятся звуковые файлы

Русскоязычная "Википедия" запускает проект "WikiГолоса". Звуковые сопровождения к статьям онлайн-энциклопедии запишут знаменитые россияне, рассказал в эфире радио "Москва FM" исполнительный директор "Викимедиа РУ" (организация, поддерживающая российскую версию "Википедии") Станислав Козловский.

Записать голоса известных политиков, ученых, актеров и певцов поможет одна из столичных радиостанций. "Сделать это будет не сложно, многие из них приходят на радио давать интервью, тогда и можно будет записать их для нашего проекта", - рассказал Козловский.

Ведущие эфира попросят каждого гостя дать о себе небольшую информацию на 10-15 секунд, назвать свое имя, область деятельности и место работы.

Отметим, что аналог проекта уже есть в англоязычной версии онлайн-энциклопедии. Главное отличие российского проекта заключается в том, что записывать знаменитостей будут не создатели "Википедии", а радиостанции.

"У них есть профессиональное оборудование и доступ к знаменитостям, поэтому мы к ним и обратились", - пояснил Козловский.

Кроме того, работа с радиостанциями оградит "Википедию" от ошибок: они удостоверят, что голос действительно принадлежит данному человеку.