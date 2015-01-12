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Москва 24

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Связь

12 января 2015, 10:50

Мобильный и домашний телефоны объединят в одной "трубке"

связь мобильные телефоны стационарные телефоны

Мобильный и домашний телефоны объединят в единый прибор

Мобильную и стационарную связь объединят в одном телефоне, передает телеканал "Москва 24".

Предполагается, что за пределами квартиры телефон будет работать как мобильный по соответствующему тарифу. А уже дома "трубка" автоматически переключится на стационарную связь, которая, как правило, дешевле.

За переключение будут отвечать специальные роутеры. Таким образом, можно будет пользоваться одним телефоном и платить по единому счету одному оператору.

Кроме того, можно будет также сделать единую адресную книгу, единый номер или же переадресацию, если человек все-таки захочет оставить два номера - мобильный и домашний.

В этом году планируется запустить ряд пилотных проектов в разных районах по интеграции двух видов связи на один телефон.

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