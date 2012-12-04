3G-сеть "Ростелекома" полностью покроет Московский регион к 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания "Ростелеком" начала строительство сети 3G в Московском регионе. К 2015 году планируется полностью покрыть Москву и область сетью третьего поколения (3G).

4 декабря первая базовая станция была установлена в Подольске. В 2013 году произойдет запуск телекоммуникационной сети в тестовом режиме, а с 2014 года начнется коммерческое оказание услуг.

Поставщиком оборудования и технологических решений для 3G-сети "Ростелекома" в Московском регионе стала шведская компания Ericsson. На первом этапе работ будет установлено две тысячи базовых станций, в дальнейшем их число увеличится, сообщается на сайте компании.

"В течение ближайших двух лет будет обеспечен полный охват сетью города и области. Особое внимание будет уделено развитию телекоммуникационной инфраструктуры Новой Москвы", – отмечает вице-президент "Ростелекома", директор макрорегионального филиала "Москва" Дмитрий Брагин.

В Троицком и Новомосковском округах заменят старое аналоговое оборудование на современное цифровое. Жителям станут доступны такие услуги, как цифровая телефония и интерактивное телевидение.

Благодаря модернизации телекоммуникационной сети в Московском регионе пользователи мобильного Интернета получат качественное и высокоскоростное соединение.