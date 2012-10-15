Форма поиска по сайту

15 октября 2012, 13:42

На проспекте Вернадского появилась свалка строительного мусора

Фото: Читатели M24.RU

Значительных размеров свалка строительного мусора появилась недалеко от дома 12Д по проспекту Вернадского.

При этом, как отмечают читатели M24.RU, "каких-либо строительных работ вроде бы в данной местности не проводится".

