На проспекте Вернадского появилась свалка строительного мусора

Фото: Читатели M24.RU

Значительных размеров свалка строительного мусора появилась недалеко от дома 12Д по проспекту Вернадского.

При этом, как отмечают читатели M24.RU, "каких-либо строительных работ вроде бы в данной местности не проводится".

