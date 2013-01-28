Арестован глава управляющей компании дома на Херсонской улице

Суд арестовал директора управляющей компании дома на Херсонской улице

28 января Гагаринский суд арестовал Дамира Гисматуллина, директора управляющей компании, обслуживающей дом на Херсонской улице, где в субботу при пожаре погибли девять человек, сообщает канал "Москва 24".

Директор управляющей компании заключен под стражу на два месяца. Несмотря на просьбы адвоката освободить Гисматуллина под залог в 3 миллиона рублей, прокурор настоял на заключении его под стражу. Свою позицию сторона обвинения мотивировала тем, что подозреваемый из-за своего высокого поста может оказывать давление на свидетелей.

Напомним, пожар в строящемся доме №43 на улице Херсонская начался днем 26 января. Огонь вспыхнул на минус первом этаже постройки и распространился на площади в 500 квадратных метров. Два человека погибли в здании, семь человек скончались в каретах скорой помощи.

Еще семь пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пожарно-спасательные подразделения спасли из огня 10 человек.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, шестеро пострадавших до сих пор находятся в столичных клиниках. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".