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Происшествия

19 января 2015, 15:42

Посетители бассейна отсудили компенсацию за отравление хлором

суды хлор бассейн

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Суд в Челябинской области обязал спорткомплекс выплатить компенсацию 11 посетителям, отравившимся хлором, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, 1 мая 2014 года несколько взрослых с детьми арендовали номер в оздоровительном комплексе, где был бассейн и две парные.

После посещения бассейна у посетителей стали появляться симптомы отравления хлорсодержащим веществом: покраснение и жжение в глазах, кашель, тошнота и повышение температуры тела.

Потерпевшие обратились в администрацию учреждения с просьбой взять пробы воды, но им отказали. Позже к отдыхающим приехала "скорая", врачи которой госпитализировали детей, а взрослым помощь оказали на месте.

После инцидента истцы потребовали возместить им стоимость аренды номера, но претензия осталась без ответа. Тогда потерпевшие написали заявление в суд.

В итоге с оздоровительного комплекса взыскали стоимость аренды номера – 15 тысяч рублей, а также обязали выплатить компенсацию пострадавшим: взрослым – 5-10 тысяч рублей, детям – по 20 тысяч.

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