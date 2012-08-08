Суд сократил срок Платону Лебедеву

Вельский районный суд Архангельской области частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева, снизив наказание бывшему бизнесмену до девяти лет восьми месяцев. Таким образом, он может выйти на свободу в 2013 году



Вельский районный суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева, снизив наказание заключенному на 3 года и 4 месяца.

Таким образом, Лебедев может выйти на свободу уже 2 марта 2013 года в том случае, если решение Вельского суда не будет обжаловано в течение 10 дней, сообщает "Интерфакс".

Экс-глава "МЕНАТЕП" был осужден на 13 лет лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии в Вельске Архангельской области. Ранее местный суд, а затем и кассационная инстанция отказали Лебедеву в условно-досрочном освобождении.

Напомним, о втором уголовном деле в отношении Лебедева и Михаила Ходорковского стало известно, когда завершался первый судебный процесс. В рамках "второго дела" экс-руководителей ЮКОСа приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание денежных средств.

В мае 2011 года Мосгорсуд снизил срок наказания предпринимателям с 14 до 13 лет.

Срок исчисляется с 2003 года - со дня ареста по "первому делу" ЮКОСа. Таким образом, осужденные должны были выйти на свободу в 2016 году.