Судебные приставы получат право на "исполнительный розыск"

В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, наделяющий судебных приставов новыми полномочиями. В чем они будут заключаться, "Российской газете" рассказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Владимир Пилигин.

Для взыскания особо сложных долгов приставам разрешат объединяться в специальные команды и применять физическую силу при выдворении мигрантов, разумеется, только в случае сопротивления. Также приставы смогут получать в суде документ, по своим полномочиям напоминающий ордер на обыск. Его они смогут использовать для поиска должников и детей.

Функции по розыску должников и детей, которых необходимо передать одному из родителей по решению суда, возложены на судебных приставов с января прошлого года. Однако из-за того, что на данный момент служебные приставы могут пользоваться только арсеналом кабинетных методов, мероприятия по поиску людей и взыскание штрафов нельзя реализовать в полной мере.

По словам Владимира Плигина, работа административных органов становится бессмысленной, если не происходит исполнения решений. Однако делать из службы судебных приставов еще одну спецслужбу законодатели посчитали лишним. Они предлагают дать приставам лишь часть полномочий из оперативно-розыскного набора, которые менее всего ассоциируются у людей с деятельностью спецслужб. Это опрос, наведение справок, отождествление личности и прочее.

