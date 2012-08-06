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Происшествия

06 августа 2012, 14:01

Мосгорсуд запретил деятельность "Северного братства"

суд криминал суды Северное братство экстремизм

ИТАР-ТАСС

Московский городской суд признал межрегиональное объединение "Северное братство" экстремистской организацией и постановил запретить его деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Члены "Северного братства" планировали свергнуть российскую власть, воспользовавшись кризисной ситуацией в стране. В "братстве" призывали внести изменения в конституционный строй и создать на части территории России конфедеративное государство "Светлая Русь".

Ранее руководителей "Северного братства" осудили по двум статьям уголовного кодекса: "Мошенничество" и "Создание экстремистского сообщества".

"Северное братство" было создано в 2006 году. Под пристальное наблюдение правоохранителей межрегиональное объединение попало в 2008 году. В интернете экстремисты организовали игру, целью которой стало разжигание межнациональной розни.

Позже выяснилось, что "Северное братство" отмывало денежные средства из федерального бюджета через ООО "Спецметропроект". Приобретенные незаконным путем деньги, руководители "братства" расходовали на деятельность экстремистского характера.


Ранее сообщалось, что один из предполагаемых руководителей "Северного братства" попросил политического убежища на Украине.

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