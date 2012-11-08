Мнение студентов будут учитывать при распределении стипендий

Фото: ИТАР-ТАСС

После принятия закона об образовании стипендии студентов будут высчитываться с учетом мнения самих учащихся, сообщил министр образования России Дмитрий Ливанов. При этом в законе не будет закреплен максимальный размер стипендий.

"В законопроекте изменены подходы к распределению стипендий. Размер государственных стипендий определяется образовательной организацией с учетом мнения совета студентов и профсоюза", – цитирует заявление Ливанова в Госдуме "Интерфакс".

По мнению министра, к распределению стипендиального фонда необходимо активнее привлекать органы студенческого самоуправления. Предположительно закон будет принят до конца 2012 года.