В "Москва-Сити" появятся пешеходные зоны и парки

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В "Москва-Сити" откроют восемь многофункциональных общественных зон. Здесь появятся пешеходные зоны и парки, сообщил главный архитектор бюро "Сити" Антон Гречко.

"Последние полгода мы проводили исследования, чтобы выявить, где мы можем организовать эти общественные пространства. Где-то мы решили сделать просто пешеходные зоны, где-то убрать парковки, где-то их оставить, нарастить.

Хочется, чтобы зоны были многофункциональными. Одна зона в будни, к примеру, перенасыщена транспортом, а в выходные там транспорта нет. Мы понимаем, что можем трансформировать ее под какие-то городские и общественные мероприятия", – передает слова Гречко Агентство "Москва".

На территории "Москвы-Сити" появится ТПУ

Он уточнил, что пока речь идет только о предварительной концепции на 2020 год, которая еще будет доработана.

Благоустроенные пешеходные зоны могут появиться между деловым комплексом "Империя" и "Городом столиц", в районе МФК "Евразия" и при центральных подъездах к Novotel. Рядом с ТРЦ "Афимол Сити" также могут организовать общественное пространство.

На территории "Москва-Сити" и на набережной рядом с ММДЦ начнут работать две точки городского велопроката, что позволит связать набережную от "Сити" до "Лужников". Сейчас ведется работа по установке необходимого оборудования.

Отметим, что в 2015 году планируется начать строительство нового пешеходного моста от набережной Москвы-реки до "Москва-Сити". По словам начальника управления формирования и реализации инвестиционных программ Москомстройинвеста Наталии Лисюковой, мост должен стать пешеходным и функционировать как "общественная зона, общественное пространство".

Сейчас в районе "Москва-сити" один пешеходный мост "Багратион" на Краснопресненской набережной, связывающий деловой центр с престижными жилыми районами Кутузовского проспекта.