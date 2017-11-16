Московские центральные диаметры. Каким будет новое наземное метро

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В Москве появится новая ветка наземного метро – вернее, сквозные диаметральные маршруты пригородных электропоездов, движение по которым будет организовано по принципу метро. Какие сквозные железные дороги в Москве уже есть, а какие предстоит построить по поддержанному президентом проекту "Московские центральные диаметры" (МЦД), читайте в материале портала Москва 24".

Схему организации сквозных диаметральных маршрутов движения электропоездов совместно разработали власти Москвы и ОАО "РЖД". Обещают, что после его реализации от края до края МКАД можно будет добраться за 40 минут.

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По словам мэра Сергея Собянина, сегодня пассажиропоток пригородного сообщения в Московском транспортном узле достигает 600 миллионов человек в год, то есть каждый день пригородным транспортом пользуются 2 миллиона человек. При этом глава города отметил, что пригородные электропоезда доезжают до вокзалов и останавливаются. По сути, столичные вокзалы – это тупики, которые являются препятствием для развития железнодорожной инфраструктуры, так как находятся внутри Москвы.



Сергей Собянин мэр Москвы Пригородное движение в городе используется неэффективно, железнодорожные магистрали разобщены, а скорости движения низкие. Поэтому с "Российскими железными дорогами" мы придумали схему, которая бы соединила разрозненные куски этих дорог и создала сквозные диаметры.

По его словам, на Белорусском и Савеловском направлениях можно создать наземную соединительную ветку протяженностью 50 километров, которая будет перевозить 42 миллиона человек. Функционировать она будет по всем стандартам Московского центрального кольца, где введено тактовое движение электропоездов и которое интегрировано в движение Московского метрополитена.

Мэр сообщил, что второй такой проект, который также можно реализовать в течение небольшого времени на Рижском и Курском направлениях, позволит перевозить около 40 миллионов пассажиров и увеличит скорость движения в два раза.

Алексеевская соединительная ветка

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Радиальные направления Московской железной дороги (Курское, Рижское, Савеловское, Белорусское) внутри Москвы связаны сейчас Алексеевской соединительной линией. Поезда Курского направления, проходящие через южные районы (Бутово, Бирюлево, Царицыно), по этой линии идут на Белорусское и Рижское направления. Они проходят транзитом Курский вокзал, а после станции Ржевская на Алексеевском посту дорога разделяется на два направления: часть поездов отправляется на Белорусское направление, а часть – на Рижское.

Сегодня от Подольская до Нахабино уже курсирует 23 пары электропоездов в день, проезд на сквозной электричке между городами стоит 198 рублей. По этой соединительной ветке можно попасть из Подольска в Одинцово, но всего девять раз в день, проезд стоит так же – 198 рублей.



Подмосковные города уже связаны прямыми железнодорожными линиями. Но возможности инфраструктуры исчерпаны, и для организации движения по принципу Московского центрального кольца потребуется строительство новых путей.

Без пересадок на одной электричке сегодня можно добраться из Одинцово в Лобню и обратно. В течение дня из одной в другую точку ходит 30 пар поездов. Поезда идут с запада на север, транзитом проходят через Белорусский вокзал, отправляются по соединительной линии, проходящей вдоль Бутырского Вала, на Савеловский ход, проходят через Савеловский вокзал и по путям Савеловского направления МЖД идут до Лобни и дальше: до Икши или Дмитрова. Время в пути от 1 часа 7 минут до 1 часа 26 минут. По этому же пути на комфортной электричке за 3 часа 16 минут можно добраться из северной Дубны в Звенигород, минуя транзитом Савеловский и Белорусский вокзалы.

Таким образом, подмосковные города Дмитров, Икша, Лобня, Долгопрудный уже связаны прямой железнодорожной линией с Одинцово, Голицыно, Кубинкой, Можайском и Звенигородом. Южные города Московской области – Серпухов, Чехов, Подольск – также связаны с Одинцово, Бородино, Кубинкой и Звенигородом. Однако возможности железнодорожной инфраструктуры сейчас исчерпаны, добавить на линию электропоездов железнодорожники не могут, поэтому для организации сквозных маршрутов по принципу Московского центрального кольца потребуется строительство дополнительного пути, прежде всего от Белорусского вокзала до Савеловского вокзала. Также придется обновлять существующие пути, линии электропередач, системы пропуска поездов, ремонтировать старые и строить новые платформы.

Митьковская соединительная ветка

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Казанское, Ярославское и Горьковское направления прямым пригородным пассажирским сообщением сейчас не связаны. Между тем все три направления соединяет Митьковская ветка. Пути с Казанского направления на Ярославское уходят от станции Электрозаводская, проходят мимо непассажирской станции "Митьково-2". А дальше рельсы расходятся: один путь уходит на Ярославское направление − на станцию "Москва-3", а другой – на Рижское, на станцию "Николаевская". Сейчас здесь находится самое крупное пассажирское депо в Москве, которое экипирует поезда дальнего следования.

Единый железнодорожный путь связывает Горьковское направление с Казанским. От станции Кусково Горьковского направления соединительная ветка уходит на непассажирскую станцию Москва-Сортировочная Казанского направления. По ней можно попасть на Митьковскую ветку, минуя Казанский вокзал, а по Митьковской ветке на Ярославское направление, на Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рижское направление МЖД. Из Коломны до Твери или из Раменского до Зеленограда добраться на пригородном поезде реально уже сейчас − такой путь по крайней мере существует.

Соединение Киевского с Белорусским

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В черте Москвы тупиковым остается лишь Киевское направление. Пригородные поезда из Калуги прибывают на Киевский вокзал и никак на Белорусское и Савеловское направления попасть не могут, а значит, из Калуги в Дмитров прямого хода нет. Между тем с 1907 по 1998 год с Киевского направления в сторону Белорусского в Кутузово шла грузовая подъездная ветка к предприятиям, но ее разобрали в 1998 году при строительстве Третьего транспортного кольца. Чтобы создать диаметральные маршруты между Киевским и Белорусским направлением, необходимо построить соединительную железнодорожную линию, она будет длиной около восьми километров.



В ХХ веке с Киевского направления в сторону Белорусского в Кутузово шла грузовая ветка к предприятиям, но ее разобрали при строительстве Третьего транспортного кольца.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в целом в Москве можно создать от пяти до 15 диаметральных маршрутов в зависимости от необходимости и пассажиропотока.

"Конечно, первые два направления (Белорусское и Савеловское, Рижское и Курское − Прим. Москвы 24) мы можем реализовать достаточно быстро без капитальных вложений, остальные направления – потребуются определенные капитальные работы, и их можно будет реализовать в течение пяти лет", – отметил мэр столицы.

Глава города убежден, что это абсолютно реальный проект, который изменит вообще всю ситуацию в Московском транспортном узле. "Им будет пользоваться около 300 миллионов пассажиров, на 10–12% разгрузится вся транспортная инфраструктура, в том числе и дорожная, в том числе и МКАД", – добавил Сергей Собянин.