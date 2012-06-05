Обзор московской прессы: 5 июня

Центральный детский универмаг – так после реконструкции будет называть «Детский мир» на Лубянке – превратится в оживленный городской перекресток. Об этом заявил ведущий проект архитектор Павел Андреев. План первого этажа магазина будет напоминать крест, со стороны Рождественки и Пушечной улицы будут открыты полноценные проходы, и перекрестье двух пассажей создаст новое пространство, уверен проектировщик. «Московские новости»

Как стало известно "Ъ", в новом телевизионном сезоне Петр Толстой больше не будет вести итоговую программу "Воскресное "Время"", которая выходит по воскресеньям на "Первом канале". А информационное шоу "Центральное телевидение" на НТВ ждут изменения в концепции. «Коммерсант»

Общество защиты прав потребителей "Общественный контроль" вчера обратилось в Хамовнический суд Москвы с иском, обвинив Русскую православную церковь в нарушении законодательства. В обществе обнаружили на территории храма Христа Спасителя (ХХС) бизнес-центр с автосервисом, химчисткой и ювелирными магазинами, в котором нет кассовых аппаратов, жалобных книг и правильно оформленных ценников. В Московском патриархате говорят, что к бизнес-центру в храме они отношения не имеют. «Коммерсант»

За месяц до вступления в силу указа президента о сокращении числа спецсигналов на машинах чиновников МВД, ФСО и ФСБ решили проверить законность использования проблесковых маячков на дорогах Москвы. Впрочем, активисты движения "Синие ведерки" оказались оперативнее силовиков и в ходе собственной проверки с удивлением обнаружили, что число автомобилей со спецсигналами (настоящими и липовыми) на дорогах в последнее время резко сократилось. По одной из версии, их обладатели просто разъехались из столицы — начался отпускной сезон. «Коммерсант»

В столице пройдет референдум по вопросу создания общественного московского телевидения. Жителей города спросят, нужна ли им открытая ТВ-площадка и готовы ли они содержать ее на собственные взносы. Соответствующее предложение озвучила 4 июня на заседании в Мосгордуме начальник отдела перспективных проектов департамента СМИ и рекламы столицы Нина Борисова. «Известия»

В этом месяце интернет ждет большое событие – переход на новейший протокол обмена данными IPv6. Премьера назначена на 6 июня – в этот день крупнейшие мировые IT-компании одновременно включат поддержку протокола IPv6 на своем оборудовании и сервисах. «Ростелеком» заявляет, что готов к поддержке нового протокола, в то время как операторы «большой тройки» не спешат с переходом. «Известия»

Столица готовится к празднованию. 400-летия династии Романовых. В 2013 году в честь круглой даты по улицам города пройдет масштабное общегородское театрализованно-историческое шествие «Венчание на царство». В нем должны принять участие сотни актеров и массовки. В планах департамента культуры Москвы потратить на уличное шоу 5 млн рублей. «Известия»

Одно из традиционных летних развлечений – поход на шашлык в лесопарк – этим летом может оказаться слишком дорогим для горожан. Как рассказал «Известиям» Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования, специально созданная организация начала регулярно проводить рейды по поиску стихийных пикниковых точек. «Известия»

Департамент градостроительной политики разработает альбом разрешенных ограждений для столичных строек. На это власти потратят 3,5 млн рублей, сообщил «Известиям» источник в мэрии. Основное требование - отсутствие в альбоме глухих заборов. Внешний облик ограждений должен соответствовать «современным эстетическим требованиям». «Известия»

Столичная компания «Женское такси» решила добиться эксклюзивных прав на розовый цвет в сфере транспортных услуг. Компания собирается получить права на цвет, пойдя по стопам Сбербанка, в феврале подавшего заявку на регистрацию фирменного зеленого. В США и Западной Европе права на определенный цвет как на торговую марку не редкость – так, например, среди моющих средств розовыми могут быть только продукты Vanish. «Маркер weekly»