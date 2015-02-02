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02 февраля 2015, 15:34

Парк русской истории "Царьград" оснастят отечественным оборудованием

строительство проекты оборудование Царьград мо

Фото: m24.ru

Парк русской истории "Царьград" под Серпуховом собираются оснастить отечественным оборудованием. Заменять импортную технику на российскую хотят в целях экономии, сообщил в интервью Агентству "Москва" зампредседателя правительства Московской области Денис Буцаев.

"Значительная часть оборудования, связанная с представлениями и театральными площадками, является импортной. Сейчас участники проекта рассматривают возможность замены импортных составляющих", - отметил Буцаев.

По его словам, проектирование парка русской истории "Царьград" планируют завершить в 2015 году. "Идет активная фаза проектирования. Полное взаимопонимание между французскими и российскими партнерами есть, мы очень рассчитываем, что проектирование будет завершено в пределах года", - подчеркнул зампредседателя правительства Московской области.

При этом открыть парк "Царьград" планируется летом 2017 года. Соответствующее постановление о строительстве парка подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель совета директоров компании "Царьград Пиу дю Фу" Константин Малофеев.

Общая площадь парка составит порядка 300 гектаров. Парк построят наподобие знаменитого французского парка Puy du Fou. Как и во Франции, здесь будут проводить всесезонные спектакли и цирковые представления. В свою очередь, основатель парка Puy du Fou Филипп де Вилье поблагодарил Андрея Воробьева за поддержку проекта по созданию тематического парка в России.

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"Открытие парка планируется летом в 2017 году. Уже на этом этапе он в год сможет принимать порядка 1,2 миллиона человек. Этот огромный парк и шоу с русским духом, который так важно поддерживать в подрастающем поколении, в наших семьях. Интересен парк будет и зрителям чемпионата мира по футболу", - сказал Константин Малофеев. По его словам, на территории парка расположатся два крытых здания, где уже запланировано проведение двух грандиозных шоу, сравнимых с открытием Олимпийских игр.

Напомним, что в Москве в следующем году около Гребного канала в Крылатском откроется детский Парк сказок. Кроме того, в Новой Москве уже планируется открыть "Парк русских сказок". Ожидается, что для парка выделят участок площадью 30-50 гектаров недалеко от аэропорта "Внуково".

Согласно проекту парк будет разделен на три зоны: "зона добра" ("Тридевятое царство"), "Междумирье" и "зона зла" ("Кощеево царство"). Посетители из разных частей парка смогут сразиться друг с другом старинным оружием в рамках "сказочных" реконструкций, остановиться в отеле с привидениями, посетить музей водки и совершить древний свадебный обряд.

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