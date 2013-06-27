"Огонь на поражение": травматическое оружие на дорогах

Фото: ИТАР-ТАСС

Травматические пистолеты перестали быть новинкой на российском рынке гражданского оружия. Купить их могут те, кто кто прошел обследование врачей (нарколога и психиатра) и получил справку из полиции об отсутствии судимостей.

Несмотря на то, что создавались "резинострелы" как оружие самообороны, зачастую они становятся причиной трагедии или подводят своего обладателя под статью Уголовного кодекса.

Например, 25 июня в центре Москвы водитель BMW "не поделил дорогу" с группой байкеров. Владелец иномарки применил травматическое оружие, в результате один из мотоциклистов был госпитализирован с травмой глаза.

Разумеется, это не первый случай применения "травматов" на дороге: водители часто используют оружие как аргумент в споре. По некоторым данным, около 90% случаев применения "резинострелов" связаны не с обороной, а с нападением. При этом за период с 2008 года в России около 200 человек были убиты из травматического оружия.

В конце мая в Москве два человека получили травмы в "дорожном споре": на Открытом шоссе две машины не поделили дорогу, в результате водитель одной из них обстрелял оппонентов и скрылся.

Порой на огонь из "травматов" водители отвечают боевыми: так, весной 2013 года два водителя повздорили, один из них достал травматический пистолет. В ответ на это другой автовладелец открыл огонь из боевого оружия. В результате перестрелки владелец травматики был убит на месте.

Порой конфликтуют и водители с пешеходами: 21 июня в Волгограде водитель не пропустил переходящих дорогу людей. Словесный конфликт перерос в драку, в результате четыре человека оказались в больнице, один из них – в коме с огнестрельным ранением.

"Шальная" пуля может задеть и случайного человека - 7 марта 2013 года двое неизвестных в районе Лефортово открыли огонь по водителю автомобиля и его беременной пассажирке.

В ходе выяснения отношений пешеходы достали травматические пистолеты и обстреляли водителя с пассажиркой, ранив его в ногу и лопатку, а женщину - в голову.

Фото: ИТАР-ТАСС

Споры о том, нужно ли ограничивать оборот гражданского оружия, не утихают несколько лет. У лагеря "против" и у лагеря "за" – примерно одинаковое число сторонников.

Те, кто оправдывают ношение пистолетов, в основном оперируют доводами вроде "самозащита". Интернет пестрит сообщениями вроде "Где взять травмат?" и "Куплю травмат", а поисковые системы выдают массу сайтов и форумов с коммерческими предложениями вроде "купля/продажа травматического оружия".

Противники "резинострелов" считают, что оборот гражданских пистолетов необходимо ограничить, мотивируя это большим количеством несчастных случаев.

"Неконфликтные люди не носят с собой травмат и не простреливают голову в бытовых дорожных конфликтах", – отмечает пользователь Twitter @Gpetushkov.

А кто-то из пользователей интернета сомневается: "АЙФОН ИЛИ ТРАВМАТ?!!!!", - не может определиться @isabelmagkoeva.

Госдума рассматривает законопроект, ужесточающий ответственность за стрельбу на улице. Согласно проекту, за выстрелы в неположенных местах стрелку будет грозить штраф до 150 тысяч рублей, конфискация оружия и патронов. Также нарушителя лишат права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 3 до 7 лет.

Ограничения могут коснуться не только стрельбы на улице: после бойни в фармацевтической компании власти хотят ужесточить наказание за причинение вреда здоровью, совершенное с применением оружия. Кроме того, предлагалось запретить ношение оружия лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

По официальным данным, травматическим оружием в Москве владеют около 460 тысяч человек. Всего же в России на сегодня зарегистрировано пять миллионов единиц оружия.

Блохин Сергей