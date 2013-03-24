Москва сэкономила за "Час Земли" 5 мегаватт электроэнергии

Москва сэкономила за "Час Земли" 26 тысяч рублей

За время проведения международной акции "Час Земли" Москва сэкономила 5 мегаватт электроэнергии и 26 тысяч рублей. Об этом сообщил Павел Ливинский, руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства.

Сумма вышла небольшая потому, что в городе для подсветки используют энергосберегающие технологии, в том числе светодиоды. Так что "Час Земли", по словам Ливинского, скорее символическая акция.

О рентабельности речи не идет, зато так можно привлечь внимание горожан к проблемам экологии. Насколько активно москвичи последовали призыву отключить свет, энергетики подсчитают позже, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщал M24.ru, международная акция "Час Земли" состоялась 23 марта в 20.30, столица участвует в ней уже пятый год подряд. Суть акции состоит в том, что ровно на час по всему миру отключается освещение крупнейших объектов, что позволяет сэкономить ресурсы планеты.

В этом году в Москве свет выключили на 86 объектах, среди которых здание МГУ, трамплин на Воробьевых горах, здания мэрии на Тверской,13 и на Новом Арбате 36, Большая и малая спортивные арены и дворец спорта в Лужниках, "Дом на набережной", ряд мостов, здание Киевского вокзала, ресторан "Пекин", Пушкинский музей, библиотека Ленина, здания МГЛУ, МАДИ и МЭИ и другие.