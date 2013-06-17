Форма поиска по сайту

Новости

17 июня 2013, 21:25

Происшествия

В машинах "стреляющей" свадьбы оружия не нашли

В автомобилях, задержанных вечером в понедельник после сообщения о стрельбе из свадебного кортежа на МКАД, не нашли оружия.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, предположительно звонивший сообщил ложные сведения после конфликта на дороге с водителем одной из машин, предположительно принадлежащей свадебному кортежу. По его словам, из кортежа были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Все задержанные отпущены, проводится проверка. Полиция устанавливает личность звонившего.

Напомним, 17 июня около 18.00 на 38-м километре МКАД появилось сообщение о стрельбе из машин свадебного кортежа. Полиция задержала три автомобиля. Один Mercedes и Range Rover были задержаны на съезде со МКАД на Липецкую улицу, еще один Mercedes - в районе Царицыно.

