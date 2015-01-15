Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Следствие

15 января 2015, 20:46

Захвативший в заложники одноклассников школьник состоял в стрелковом клубе

стрельба следствие свидетели школьный стрелок

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ученик столичной школы №263, устроивший стрельбу, в результате которой погибли два человек, являлся членом стрелкового клуба "Выстрел", заявил допрошенный в суде свидетель. Об этом сообщил Агентству "Москва" представитель потерпевших Игорь Трунов.

"Сегодня допросили интересного свидетеля, инструктора стрелкового клуба "Выстрел", подняли в материалах дела документы о том, что подсудимый был членом стрелкового клуба и допрошенный инструктор проводил одну из стрельб с участием подростка и его отца. Отец участие практически не принимал, ведь его сын самостоятельный парень и по закону с 14 лет в присутствии родителей он может стрелять.

Инструктор сказал, что он в общей сложности отстрелил 150 патронов из трех видов пистолетов и трех видов карабинов, и если брать спортивную профессиональную стрельбу, то он стреляет на среднем уровне, также есть членский билет выписки", - рассказал Трунов.

Напомним, резонансное преступление было совершено в феврале этого года в школе №263. Десятиклассник, вооруженный винтовкой отца, ворвался в класс школы в Отрадном, застрелил учителя географии и взял в заложники учеников.

Ссылки по теме

После прибытия наряда полиции школьник решил обороняться и открыл огонь по стражам порядка. В результате один сотрудник МВД был смертельно ранен, другой оказался в госпитале. Нейтрализовать ученика удалось лишь после прибытия его отца, который вошел в школу в бронежилете и уговорил сына сдаться.

Уголовное дело было возбуждено по трем статьям: "захват заложников", "убийство" и "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Проведенная весной экспертиза показала, что молодой человек психически болен. У него диагностировали прогрессирующую параноидальную шизофрению.

Сюжет: Стрельба в школе в Отрадном

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать