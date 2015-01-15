Захвативший в заложники одноклассников школьник состоял в стрелковом клубе

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Ученик столичной школы №263, устроивший стрельбу, в результате которой погибли два человек, являлся членом стрелкового клуба "Выстрел", заявил допрошенный в суде свидетель. Об этом сообщил Агентству "Москва" представитель потерпевших Игорь Трунов.

"Сегодня допросили интересного свидетеля, инструктора стрелкового клуба "Выстрел", подняли в материалах дела документы о том, что подсудимый был членом стрелкового клуба и допрошенный инструктор проводил одну из стрельб с участием подростка и его отца. Отец участие практически не принимал, ведь его сын самостоятельный парень и по закону с 14 лет в присутствии родителей он может стрелять.

Инструктор сказал, что он в общей сложности отстрелил 150 патронов из трех видов пистолетов и трех видов карабинов, и если брать спортивную профессиональную стрельбу, то он стреляет на среднем уровне, также есть членский билет выписки", - рассказал Трунов.

Напомним, резонансное преступление было совершено в феврале этого года в школе №263. Десятиклассник, вооруженный винтовкой отца, ворвался в класс школы в Отрадном, застрелил учителя географии и взял в заложники учеников.

После прибытия наряда полиции школьник решил обороняться и открыл огонь по стражам порядка. В результате один сотрудник МВД был смертельно ранен, другой оказался в госпитале. Нейтрализовать ученика удалось лишь после прибытия его отца, который вошел в школу в бронежилете и уговорил сына сдаться.

Уголовное дело было возбуждено по трем статьям: "захват заложников", "убийство" и "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Проведенная весной экспертиза показала, что молодой человек психически болен. У него диагностировали прогрессирующую параноидальную шизофрению.