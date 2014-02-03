Психологи продолжат следить за состоянием учеников школы №263

Фото: ИТАР-ТАСС

Психологи продолжат наблюдать за состоянием учеников столичной школы №263, которые стали заложниками в результате нападения одноклассника 3 февраля, сообщает пресс-служба префектуры СВАО.

"Завтра в 9.00 психологи вновь проверят состояние каждого ребенка перед началом занятий. Если понадобится помощь, она будет оказана - как в домашних условиях, так и в условиях, предоставляемых психологическими службами", - заявила зампрефекта округа Юлия Гримальская.

По ее словам, чтобы "не допустить рецидива после шокового состояния" сегодня вечером всех учеников школы обзвонят специалисты.

В настоящий момент на месте происшествия работают психологи МЧС и департамента соцзащиты населения Москвы, во вторник к ним присоединятся детские психологи департамента здравоохранения.

Напомним, что около полудня ученик десятого класса школы №263, вооруженный двумя винтовками, взял в заложники своих одноклассников и застрелил учителя. Подросток, угрожая оружием, заставил охранника впустить его в школу, а затем выстрелил в него. Секьюрити успел нажать тревожную кнопку.

По дороге к кабинету биологии Гордеев застрелил учителя географии, а когда по вызову прибыли полицейские, то открыл по ним огонь. В результате были ранены два сотрудника правоохранительных органов. Один погиб, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Чтобы избежать новых жертв, полицейские попросили помощи у родителей ученика. "Отец подростка пытался по телефону убедить отпустить школьников. Затем его экипировали бронежилетом и он вошел в класс. После тридцатиминутного разговора молодой человек стал отпускать школьников", - рассказал начальник ГУ МВД России по городу Москве Анатолий Якунин.

После того как злоумышленник остался наедине с отцом, ворвался спецназ и задержал подростка.

Стрельба в школе в Отрадном

В настоящее время с задержанным работают следователи и психологи, решается вопрос о мере пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь полицейского". Причем, хотя все статьи являются особо тяжкими, но подозреваемому грозит не более 10 лет заключения в воспитательной колонии, так как он еще является несовершеннолетним.

Также следователи отмечают, что отец стрелявшего старшеклассника, из оружия которого и были застрелены двое человек, не подлежит уголовной ответственности. По словам эксперта, он хранил оружие по всем правилам. Ребенок самостоятельно нашел ключи и забрал винтовки из сейфа.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Чтобы точно установить мотивы произошедшего, будет изучен компьютер школьника и все, что сопряжено с его личной жизнью. Вместе с тем уже известно, что молодой человек характеризовал себя послушным и усердным.

"Подросток был отличником и, скорее всего, это был эмоциональный срыв. Что послужило причиной срыва сейчас устанавливается", - рассказал представитель СК РФ Владимир Маркин.

По некоторым данным, подросток решился пойти на захват школы из-за конфликта с одним из учителей, который не хотел ставить ему высший балл за успеваемость.

"Такие случаи мы знаем в Америке и в России они тоже были. Это накопительный эффект физиологический, когда копятся обида и унижение и выплескиваются такими кровавыми действиями", - прокомментировал случившееся руководитель центра правовой и психологической помощи Михаил Виноградов.

Некоторые родители также подтверждают, что у подростка мог быть конфликт с преподавателем биологии. "Если ребенок пререкался, то она могла и оскорбить. Она была очень строгая. Педагог географии попал под удар случайно, его любили все ученики", - сообщила жительница района, знакомая с ситуацией.

В связи с трагедией Сергей Собянин распорядился провести ревизию и усилить меры безопасности во всех столичных школах. Также мэр Москвы выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшего.

"Благодаря профессиональным действиям полиции ситуация локализована, дети не пострадали, но тем не менее ситуация крайне неприятная и беспрецедентная", - добавил он.

Для предотвращения подобных ситуаций и опережающего реагирования полиции Собянин призвал школы не экономить и устанавливать камеры наблюдения в классах.

Отметим, что учителя и школьники в первые минуты не знали, кто именно захватил заложников и что происходит в классе.

"Мы были на третьем этаже, когда услышали выстрелы. Была паника, и все было очень смутно", - рассказала сетевому изданию ученица 8 класса школы №263 Алена (имя изменено). Она добавила, что ученики, находившиеся в школе в момент стрельбы, не знали, что "террорист - ученик нашей же школы".

"Учителя были собраны! Наша учительница попросила нас тихо сидеть, пока ничего не прояснится, затем она нам сказала прятаться в конце класса, и, когда мы все молчали, были слышны выстрелы! А затем нас эвакуировали", - рассказала девушка.

В настоящее время знакомые и друзья погибших несут к зданию школы цветы. Коллеги убитого полицейского пообещали оказать помощь его семье.